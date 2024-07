Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano: "Da qui ad un anno andremo a vivere nella nostra casa nuova"

Gossip TV

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne si preparano ad un' estate "on the road" nell'attesa di andare a vivere insieme in una nuova casa che si sono prefissati di avere entro un anno.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, i progetti della coppia nata a Uomini e Donne

Intanto, la coppia del trono over del dating show, è innamoratissima e non si è ancora mai sepaarta per più di un paio d giorni, nonostante lui lavori a Roma e lei viva a Ravenna.

"Samo talmente pieni di cose da fare che per organizzarci al meglio abbiamo fatto un calendario condiviso. Tra viaggi di piacere e di lavoro siamo ogni settimana in giro per l'Italia e sarà così almeno fino a fine luglio. Stiamo cercando di passare insieme più tempo possibile. Da quando stiamo insieme siamo stati lontani solo pochissimi giorni. lo, in pratica, sto vivendo a Ravenna da Aasma e da Ravenna faccio per lavoro il pendolare su Roma nella speranza che mi trasferiscano il prima possibile in Emilia-Romagna"

"Ci stiamo guardando intorno, ancora non abbiamo deciso cosa fare ma sicuramente vogliamo andare fuori dall'Italia dopo averla girata tutta in questi mesi. Sarebbe il nostro primo viaggio con la "v" maiuscola di coppia..." ha dichiarato l'ex dama parlando dei loro prossime tappe future.

Asma ha rilevato cosa vorrebbero si realizzasse entro il prossimo anno:

"In una nuova casa, insieme. Speriamo entrambi che Cristiano venga trasferito in Emilia-Romagna così che dopo il lavoro possa tornare ogni giorno da me e mio figlio"

L'ex cavaliere ha poi parlato di Temptation Island, rivelando che entrambi sono molto appassionati del programma condotto da Filippo Bisciglia:

"Siamo entrambi due grandi fan di Temptation Island e sicuramente non perderemo una puntata.Siamo pronti a guardarlo e commentarlo insieme, abbracciati sul divano come quasi ogni sera da quando stiamo insieme"

La coppia, appena uscita dal programma, ha condiviso con i follower il loro primo tatuaggio di coppia, un regalo reciproco. lLex cavaliere e l'ex dama del trono over hanno deciso di tatuarsi una data molto significativa per entrambi, il 23 aprile. Durante una diretta su Instagram, hanno spiegato il motivo dietro questa scelta: il 23 aprile è il giorno in cui hanno capito che tra loro stava nascendo un sentimento, ed è anche il giorno del loro primo bacio.

Asmaa ha raccontato ai follower di aver passato ore in macchina con lui, attraversando varie città per festeggiare compleanni e partecipare ad aperitivi con amici. Durante la festa di un'amica dell'ex cavaliere, è scattato il primo bacio.

"Per farla breve, siamo stati al compleanno di questa sua amica e poi siamo andati a fare un aperitivo. È stato un momento molto bello, perché anche in mezzo alla gente riuscivamo sempre a ritagliarci momenti per stare vicini e guardarci negli occhi. In quell'occasione si sono detti il primo "ti amo" e hanno descritto quanto fossero emozionati, leggendo nei rispettivi occhi il sentimento che provavano. "Cristiano si è commosso, ha pianto perché non riusciva a crederci."

La coppia ha anche espresso il desiderio di portare la loro relazione al livello successivo, pensando al matrimonio e forse anche a un figlio insieme. La dama ha già un figlio e sembra che tra lui e Cristiano ci sia un ottimo rapporto, così come i genitori di Cristiano sono molto felici del legame con Asmaa, avendola sempre considerata una persona seria e in gamba.

