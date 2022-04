Uomini e Donne, Armando Incarnato sotto attacco: l’ex corteggiatrice lo umilia

Gossip TV

Denise Mingiano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, torna a pungere Armando Incarnato.

Armando Incarnato è una presenza fissa nel parterre maschile del Trono Over da diversi anni, e non smette di essere al centro delle polemiche. Il cavaliere partenopeo è finito nel mirino di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che non nasconde il suo astio per Armando e per quanto accaduto con lui in studio.

Uomini e Donne, Denise non risparmia Armando Incarnato

Mentre nascono e finiscono amori, Armando Incarnato non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita nello studio di Uomini e Donne, ma non demorde e continua a conoscere nuove dame nelle speranza di trovare la persona perfetta per lui. Armando, forse a causa dei suoi modi diretti e lontani dal politically correct, finisce spesso al centro delle discussioni in studio e delle polemiche che si scatenano tra i fan del dating show di Maria De Filippi, attaccato spesso anche dalle dame che ha frequentato nel corso degli anni.

Questa volta a sferrare un duro colpo al partenopeo è stata Denise Mingiano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che si gode la sua scelta, che in studio ha ricevuto attenzioni particolari da parte del cavaliere, alimentando la gelosia del tronista ligure fino al punto di rottura. I fan di Denise le hanno fatto notare che Armando l’ha tirata in ballo durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, e l’ex corteggiatrice ha replicato caustica su Instagram.

"Non rispondo ad Armando perché si mette in ridicolo ogni volta che apre bocca. Non ho bisogno di sbugiardarlo anche io, dico solo che non conosce vergogna… A Lecce diciamo “lu bue ca dice curnutu all’asinu”.

Denise sembra avere ancora il dente avvelenato nei confronti di Armando, dal momento che è stata a causa del loro nascente feeling che Matteo ha preferito chiudere con lei prima di poterle dare il tempo di spiegarsi. Il fatto che Mingiano, infatti, si attardasse a parlare con Incarnato pur consapevole di ciò che avrebbe scatenato in Matteo, ha messo la giovane al centro delle critiche portandola lontano dalla luce dei riflettori. Al momento, Denise fa sapere di essere single e di volersi prendere una pausa dagli uomini, non riuscendo a collezionare altro che cocenti delusioni d’amore.

