Uomini e Donne, Armando Incarnato shock, offende tutti su Instagram: ''Chi mi critica è..''

Armando Incarnato lascia un commento decisamente spiazzante su Instagram ai fan di Uomini e Donne.

Non tutti hanno intenzione di sopportare in silenzio le critiche e gli insulti che piovono sui social, certamente Armando Incarnato non è ha la minima voglia. Il cavaliere di Uomini e Donne, subissato dagli haters su Instagram, si è sfogato con un post decisamente eloquente quanto bizzarro. Ecco cosa ha scritto Armando a proposito di coloro che commentato la sua persona in modo negativo.

Uomini e Donne, Armando Incarnato la spara grossa e piovono insulti

Armando Incarnato è senza dubbio uno di volti più iconici di Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo siede nel parterre maschile del Trono Over da più di quattro anni ma, sfortunatamente, non ha ancora trovato la donna della sua vita. Nonostante ciò, Armando non demorde e continua le sue frequentazioni nello studio del dating show di Canale5, spesso tuttavia rendendosi protagonista di polemiche più che di romantiche confessioni amorose.

Negli ultimi tempi, secondo i fan del programma, Incarnato avrebbe assunto un ruolo da opinionista, seppur mai direttamente nominato, divertendosi a instillare il dubbio sui colleghi, raccogliere segnalazioni sconcertanti e mettere in evidenza le discrepanze tra le azioni e le parole di coloro che, a sua detta, stanno prendendo in giro tutti, redazione compresa. Inutile dire che questo suo fare non ha giovato alla sua immagine, già decisamente messa in discussione dai telespettatori, provocando nuove critiche sui social alle quali Armando ha risposto così:

“La bellezza è soggettiva l'intelligenza no! Il 70% delle pecore che commentano in maniera negativa la mia persona non possiede ne l'una né l'altra cosa, è un dato di fatto … Siete capre fatevene una ragione”.

Un pensiero molto forte quello espresso da Incarnato su Instagram, immediatamente boicottato dal popolo del web che ha visto in questo sfogo l’ennesimo sfoggio di presunzione del partenopeo. Certamente le parole di Armando non sono le più diplomatiche, ma è anche vero che il cavaliere è un bersaglio mobile da anni e che ormai potrebbe aver esaurito tutta la sua pazienza. Voi cosa ne pensate?

