Uomini e Donne, Armando Incarnato racconta la verità sulla sua assenza e poi svela: "Con Ida Platano sono sparito perché.."

Il discusso cavaliere di Uomini e Donne rivela: "Sono stato assente per amore, Ida tronista? Le auguro solo tanta felicità".

Dopo mesi di lontananza dallo studio, Armando Incarnato è tornato nel parterre over di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, il discusso cavaliere ha svelato tutta la verità sulla sua assenza e commentato il ritorno di Ida Platano nelle vesti di tronista.

La verità di Armando Incarnato

A pochi giorni dal suo ritorno, Armando Incarnato ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha rivelato i reali motivi che lo hanno tenuto lontano dalla trasmissione. Un'assenza, quella del discusso cavaliere del parterre over, che ha fatto particolarmente rumore:

Ho dato priorità a una persona che per me vale più di ogni altra cosa al mondo. Ho deciso di mettere in pausa il mio percorso a Uomini e Donne fondamentalmente per amore, non di una fidanzata...Non nego che rinunciare al programma mi ha fatto male, ma credo che mi abbia reso anche più forte. Sono da sempre convinto che la forma più alta di amore passi anche per il sacrificio di togliere a sé stessi per dare a chi si vuol bene.

C'è anche chi era contento della mia assenza. Ho letto veramente qualunque cosa sul mio conto. Ho evitato di replicare alle illazioni anche perché ero concentrato su altro. Era talmente pulito e nobile il motivo della mia assenza che tutte quelle dicerie e offese mi sono scivolte addosso come acqua saponata.

Armando non ha potuto non commentare poi il ritorno di Ida Platano nelle vesti di tronista. A proposito del ballo in studio con lda, il cavaliere ha confessato:

Con Ida siamo amici: giustamente lei mi ha cercato più volte durante la mia assenza dal programma, ma io non le ho mai risposto. Ho voluto ballare con lei perché volevo dirle che se ero stato in silenzio non era per mancanza di affetto nei suoi confronti. I motivi della mia assenza riguardavano cose molto delicate e personali e non me la sono sentita di parlarne anche con lei. Avevo il timore che potesse raccontarlo anche al suo ex e non volevo accadesse. Così sono sparito. Ida sul trono? Le auguro solo tanta felicità.

