Uomini e Donne, Armando Incarnato lancia una frecciatina social rivolta a Cristina Tenuta?

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato, avrebbe lanciato una frecciatina sui social rivolta a Cristina Tenuta? Ecco cosa sappiamo!

Armando Incarnato è tra i protagonisti più discussi di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. In questa edizione, per motivi vari, il cavaliere del trono over non è stato molto presente e il suo ritorno è coinciso con quello di Alessandro Vicinanza. La permanenza del cavaliere napoletano si sta rivelando sempre più saltuaria e non sono mai mancate le ipotesi che lo volevano lontano dal dating show perché troppo sopra le righe e litigioso.

Uomini e Donne, Armando Incarnato lancia una frecciatina sui social a Cristina Tenuta?

Il nome di Armando Incarnato è sempre stato legato a quello della dama Cristina Tenuta, con la quale il cavaliere aveva intessuto un legame di tira e molla che non si era mai concretizzato. Nonostante tutto, Cristina non ha mai nascosto l'interesse per Armando e, quando è ritornato in trasmissione, la dama ha dichiarato apertamente che se lui avesse voluto, lei sarebbe stata felice di intraprendere una relazione con lui. Tuttavia, Incarnato si è sempre mostrato schivo ed ermetico con Cristina, non mancando di affermare che non apprezzava più alcuni suoi comportamenti.

In effetti, la dama è sempre stata tacciata di voler esprimere a tutti i costi la sua opinione, intromettendosi anche nelle storie altrui, senza mai però mettersi in gioco a livello personale. Cristina sembrava aver trovato una certa affinità con Alessandro, ma il cavaliere le ha poi preferito Roberta Di Padua, con la quale ha lasciato il programma. E, ora, sembrava che Armando fosse tornato a parlare sui social, lanciando una frecciatina che alcuni fan del programma avevano inteso rivolta proprio a Tenuta!

In uno scatto, postato sul suo profilo Ig, Armando Incarnato ha scritto:

"Ritornerò a prendermi ciò che è sempre stato mio. Aspettami. È inutile che mi cerchi in un altro. Gucci? Non lo trovi da Vuitton. E la lana non va confusa con la seta"

Quando sotto il post sono aumentati i commenti che chiedevano se si riferisse proprio alla dama del trono over, Incarnato ha deciso di chiarire alcune cose, lasciando intendere che presto tornerà nel programma e che le parole che ha condiviso non sono riferite a Cristina Tenuta:

"Sveglia! C’è scritto “ciò che è sempre stato mio”. Quello che è sempre stato di un altro non può essere più mio. Occhio a cosa scrivete nei commenti che mi sto riferendo a chi è nato nel cuore mio. L’uomo vero conserva valori e dignità!"

