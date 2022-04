Uomini e Donne, Armando Incarnato gela il parterre femminile: ''Ho frequentato tante donne ma…''

Gossip TV

I protagonisti di Uomini e Donne si lasciando andare ad alcune rivelazioni e Armando Incarnato sorprende tutti.

Si avvicina la Pasqua e i protagonisti di Uomini e Donne riflettono sul percorso che stanno vivendo nello studio del dating show di Maria De Filippi, tra gradite conoscenze e burrascose rotture. Armando Incarnato ha fatto una confessione spiazzante dopo le ultime vicende nel programma di Canale5, seguito a ruota da Riccardo Guarnieri che torna a parlare di Ida Platano.

Uomini e Donne, Riccardo e Incarnato spiazzano su Ida

Uomini e Donne continua a tenere milioni di telespettatori con il naso incollato allo schermo del televisore, grazie a colpi di scena assurdi e a momenti di puro divertimento, che diventano virali sul web in un battito di ciglia. Armando Incarnato non sta vivendo un periodo sereno, deluso dalle conoscenze fatte nel corso dell’ultimo anno, che hanno avuto tutte un epilogo piuttosto amaro, e preso di mira dai fan del programma che sembrano non crede più alle sue buone intenzioni. Intervistato dal magazine del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere partenopeo ha fatto una confessione spiazzante.

“Ho frequentato molte persone da settembre a oggi a cui ho dato tanto bene e, nonostante tutto, credo di averne ricevuto altrettanto: purtroppo non è sbocciato alcun amore forte. Le mie uova di Pasqua quindi vanno a Pinuccia, Giovanna, Luciano, Bruno e Alessandro. Ascoltarli e osservali per me è un grande insegnamento di vita”.

Uomini e Donne, Gloria punge Armando

Mentre Ida Platano, che non riesce a stare lontana da Riccardo Guarnieri, vorrebbe fare un dono ad Armando e Alessandro Rausa, che più di tutti le sono stati vicino nei momenti difficili, Gemma Galgani ripensa ancora a Franco Fioravanti, ammettendo che avrebbe voluto portarlo a teatro e costruire con lui più di quanto le è stato concesso. Dichiarazioni sorprendenti anche da parte di Riccardo Guarnieri, che sembra aver finalmente fatto pace con il passato e con Ida.

“Forse prima del ballo chiarificatore che ho fatto con Ida, il giorno in cui sono tornato in studio, non lo avrei mai detto. Ma ora che finalmente, grazie a quel momento, ho buttato tutto alle spalle, è proprio a le che regalerei un uovo di Pasqua. Un uovo che sia abbastanza grande da contenere tanta felicità. Ida merita davvero di essere felice e serena”.

A proposito di Incarnato, invece, Gloria Nicoletti ha espresso il suo desiderio di vedere il cavaliere partenopeo cambiare atteggiamento. Secondo la dama romana, infatti, Armando è fin troppo vittima delle sue emozioni e, a causa del suo temperamento, rischia di trovarsi solo e allontanare tutte le donne che sono disposte a conoscerlo meglio.

