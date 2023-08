Uomini e Donne: Armando Incarnato fuori dal programma? La verità del cavaliere e la frecciata di Pamela Barretta

Gossip TV

Armando Incarnato rompe il silenzio sui social riguardo la sua partecipazione alla prossima stagione di Uomini e Donne.

Armando Incarnato non sarà presente nella prossima stagione di Uomini e Donne? A far luce sulla situazione ci ha pensato il cavaliere del trono over che, infastidito, ha duramente commentato sui social un rumor messo in circolazione da Giuseppe Porro riguardo la sua partecipazione al programma.

Armando Incarnato sbotta sui social

Armando Incarnato è finito nuovamente al centro del gossip. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, né il cavaliere partenopeo né Riccardo Guarnieri prenderanno parte a Uomini e Donne a causa della nuova linea editoriale Mediaset. Indiscrezione che è stata prontamente commentata dall'ex dama Pamela Berretta:

Caro Armandino la ruota giraaaaa. Che gioia, grazie Pier Silvio! L’Italia ti ringrazierà! Perché poi alla fine è importante la coerenza…Se non vuoi il trash via certi elementi! Coerenza please! [...] Ma fosse solo il trash il problema! Potrei scrivere un elenco di cose…! C’è ben altro secondo me che è molto peggio! Mi sono soffermata sul trash perché di quello si parlava…Poi se una persona va per trovare l’amore dovrebbe pensare a cercarlo invece di stare sempre in mezzo come il prezzemolo, perché altrimenti cerchi altro…Penso sia chiaro!

L'indiscrezione lanciata da Porro, però, non è per niente piaciuta ad Armando. Il cavaliere del trono over ha infatti sbottato sui social affermando:

Avete stancato voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono, notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare. Resto in vacanza fino a quando ne ho voglia, nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come tantomeno il quando. Applicate un minino mi coscienza al vostro lavoro e fate attenzione a ciò che scrivete sul mio conto...

Grazie alla vostra mania di grandezza e alla voglia che avete di far credere agli utenti che sapete tutto su tutti una persona a me molto cara sta crescendo con un’idea sbagliata nei miei confronti. Io non sono il vostro business e soprattutto non sono quello descritto nei vostri articoli. Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l’orologio e ricordatevi che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno e a tempo dovuto non avrò rispetto di niente e di nessuno!

