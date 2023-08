Uomini e Donne, due ex over sono tornati insieme: "Siamo due matti"

Gossip TV

Di recente, l’ex dama di Uomini e Donne aveva rivelato che la relazione con l'ex cavaliere era giunta al capolinea.

Due settimane fa, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Paola Ruocco, aveva annunciato la fine della sua relazione con l'ex cavaliere Daniele Lizzeri.

"Ho scelto di provare da subito una convivenza perché è la prova del 9 per vedere se veramente tutto funziona - aveva dichiarato la Ruocco a Lollo Magazine - Solo vivendo sotto lo stesso tetto si conosce veramente una persona. Purtroppo, anche se eravamo una squadra nel lavoro e condividevamo gli stessi interessi, ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo. Secondo il mio punto di vista, ad una certa età ormai abbiamo un carattere formato ed uno stile di vita che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è "vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani". Daniele era distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno."

Paola Ruocco ha raccontato di essersi chiusa in sé stessa per riflettere. Per riconquistarla, Daniele ha fatto di tutto e ci è riuscito.

Ieri, i due ex volti del dating show, in una diretta Instagram con Fralof hanno annunciato di essere tornati insieme:

"Mi sono chiusa in me stessa per riflettere - ha raccontato Paola - Lui è un po’ più pragmatico, io sono più impulsiva. Io ho lavorato molto e spero che ci siano stati dei risultati ma lui ha fatto il viaggio della speranza, dell’amore. Dico solo questo: una mattina, alle sei, sento dei messaggi al cellulare, vado a vedere e lui mi dice: “mi offriresti un caffè?” e io “certo”. Lui: “allora apri”, aveva viaggiato tutta la notte per riprendermi. In quel momento sono andati via tutti i pensieri e adesso è ancora meglio di prima. Forse questo è servito a rafforzare ancora di più."

"Progetti per il futuro? Noi viviamo giorno per giorno, è la cosa più bella. Ci godiamo ogni minuto, ogni secondo, ogni attimo del giorno. Lui mi è venuto incontro anche in questo. Siamo due matti. Io mi sono trasferita un’altra volta da lui, collaboro con lui nel mio piccolo, porti avanti altri progetti che avevo iniziato prima di venire qui. Ho cercato di far incastrare un po’ tutto. Da quando sono andata via c’è stato da parte di Daniele solo un giorno di silenzio, poi dal secondo giorno che non ero più qui mi scriveva delle cose meravigliose. E io lo devo ringraziare perché non ha mollato."

L'ex dama ha poi concluso:

"A volte si ha questo atteggiamento di “ok, se ami lascia andare”, lui invece no. Non è stato insistente, è tornato in punta di piedi. Ha ricominciato a contattarmi non con stupidaggini, non con messaggi giusto per avere il contatto, ma ha aperto ancora di più il suo cuore. E nella mia testa non è mai finita, ho preservato questo rapporto perché avevo paura di scendere nella lite. Io con Daniele non voglio litigare. Nelle altre mie esperienze sono andata sempre a litigare perché non mi interessava più, invece lui mi interessa tantissimo. E la mia paura era litigare e andare a rompere quella cosa magica, così ho preferito allontanarmi, ma in cuor mio non è mai finita. La mia paura era: “se Daniele sparisce – il che è giusto perché è stata una mia decisione – sarà un grande punto interrogativo”. Come lui secondo me non esistono. Ho una certa età, quindi ho delle esperienze, e ti dico che come lui non esistono. Poi, ognuno ha i propri difetti ma non so se i suoi si possono chiamare difetti. A questo punto ho depennato tutto, anche quei piccoli campanelli d’allarme."

