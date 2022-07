Gossip TV

Polemiche infuocate per il video del cavaliere campano su Instagram.

Nuove, infuocate polemiche per il video postato da Armando Incarnato su Instagram. Il noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha condiviso un filmato in cui si sfreccia con una moto Ducati a 240 Km all'ora.

Uomini e Donne, Armando Incarnato follia sui social: video in moto a 240 km all'ora

Armando riprende il tachimetro che avanza nella velocità stratosferica e poi lo commenta con un il segno della vittoria e poi un cuore con entrambi le mani e il pollice in su. Un video che ha suscitato tante polemiche e indignazione.

"Spero sia tutto finto", "Sei la vergogna di tutti i napoletani", "Bravo coglion* poi ammazzi la gente che magari va al lavoro o in vacanza", "Non sei un bell'esempio", "Evita di fare questi video mentre sei a velocità con la moto e soprattutto evita di far vedere il contachilometri. Dei ragazzi di questi giorni hanno fatto la stessa cosa postando un video dove andavano a 300 all'ora con la macchina. Il ragazzo è sbandato ed è morto...", "Vai a lavorare, uomo inutile", questi alcuni commenti sul post di Incarnato.

Il cavaliere campano ha anche risposto ad alcuni, non considerando minimamente le critiche rivoltegli, rispondendo ad alcuni in maniera ironica e facendo presente che stava andando a lavoro.

Di recente, Armando ha avuto uno sfogo contro i vari hater che prendono di mira il suo profilo con e costanti offese e critiche feroci.

"Vi sentite in diritto di giudicare, offendere ,minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del caxx! Ps: ma chi caxx siete!", ha scritto il cavaliere su Instagram.

