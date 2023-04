Uomini e Donne, Armando Incarnato è una furia e lancia un ultimatum a Maria De Filippi: "O se ne va Aurora, o io!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si è scatenata una violenta discussione tra Aurora Tropea che ha accusato Armando Incarnato di avere un manager, provocandone la furia. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi, a Uomini e Donne si inizia con il trono over dove il cavaliere Claudio rifiuta apertamente Gema Galgani, preferendole altre due dame.

Uomini e Donne, Armando Incarnato abbandona lo studio dopo le accuse di Aurora: "O se ne va Aurora, o io!"

Nella precedente puntata, Claudio aveva affermato che non gli sarebbe dispiaciuto conoscere la dama, ma appena Maria De Filippi lo fa sedere al centro studio, di fronte alle tre dame, Gemma, Aurora e Gabriella, il cavaliere rivela che per galanteria lui aveva promesso di conoscerla, ma in questa settimana trascorsa ha riflettuto e, per quanto dispiaciuto, ammette di non voler iniziare alcuna conoscenza con la dama torinese. In segno di scuse, Claudio porge una rosa alla dama, la quale commenta che lei era in attesa del suo numero, soprattutto, dopo che durante un ballo i due sembravano essere in sintonia. Il cavaliere si scusa di nuovo e ammette che è anche perché non è a conoscenza delle modalità della trasmissione, visto che è stato lontano: i due si salutano e la dama si risiede nel parterre. Con Gabriella, invece, è proseguita la conoscenza con un secondo appuntamento, con tanto di bacio a stampo e che la serata è stata molto piacevole. Con questo racconto, Aurora sussurra a Gabriella che Antonio, il cavaliere con cui la dama si stava frequentando sembrasse sorpreso da questo risvolto e così la conduttrice lo fa sedere al centro studio.

Gabriella espone la sua opinione e ricorda che sia lei sia Antonio hanno deciso di uscire anche con altre persone e che non capisce come mai la dama si impicci di cose che non le riguardano. A darle man forte c'è anche Gianni Sperti, mentre Antonio rivela che è uscito con Silvia e che con la dama c'è stato anche un bacio. Il cavaliere confessa poi che con Gabriella ci sono stati ancora dei problemi e che la dama è alquanto insistente e vorrebbe della serenità maggiore. Quando la conduttrice incalza e chiede se è interessato alla dama, Antonio risponde con un "ero interessato", perché oltre alla bellezza fisica vorrebbe che ci fosse altro e con la dama non è riuscito a trovarlo.

Si intromette Paola nella discussione e la dama chiede se alla dama se anche a lei dopo quattro uscite lei provasse qualcosa di profondo per lui e se era da lui che era partita la decisione di frequentare altre persone. Per Paola in realtà il cavaliere sta seguendo un copione stabilito e ogni settimana vuole cambiare donna. Silvia si inserisce nella discussione e rivela che oltre alla tenerezza non ha alcun trasporto per il cavaliere e che è uscita con Sabino e vuole continuare con lui e non con Antonio. La conduttrice chiede quindi ad Antonio se uscirà con Gabriella e lui risponde di sì...quando 5 minuti prima sembrava disposto a chiudere! Sia Gianni sia Paola vanno contro di lui e anche contro Gabriella che vuole accettare di uscire ancora con lui. Alla fine della discussione, Gabriella balla con Antonio, mentre Claudio balla con Aurora, ma anche qua Gianni si intromette e urla alla dama di avere un po' di dignità e che sembra quasi che si siano messi d'accordo, provocando la furia del cavaliere.

Si prosegue con il trono over, con Riccardo Guarnieri e Valentina, la dama con cui si sta frequentando e che a quanto pare ha anche voluto chiudere la conoscenza con il cavaliere tarantino! La dama dichiara che anche se è stata bene con Riccardo durante la cena, ha avuto però l'impressione che non ci fosse un reale interesse e che il cavaliere non la lasciava parlare liberamente, al che Riccardo le ricorda che lei è molto logorroica, ma è qualcosa di cui hanno scherzato anche insieme. Il succo del discorso è che i due non si trovavano a loro agio tra loro e che non volevano proseguire la conoscenza.

Poi Riccardo si volta verso Armando Incarnato e gli consiglia di andarsi a mangiare un panzerotto, perché nell'ultimo numero del magazine, riferendosi a qualcosa che il cavaliere napoletano ha dichiarato nell'ultimo numero del magazine: offrirebbe un buono per una cena al Guarnieri per offire a una dama ostirche e champagne. Ne nasce una discussione nella quale si inserisce anche Gianni Sperti, il quale legge in puntata la parte dell'intervista che gli riguarda. Opinionista e cavaliere si accusano a vicenda e la situazione degenera, con urla e accuse varie. Si inserisce nella discussione anche Aurora Tropea che rivela, come avevano anticipato le indiscrezioni, che il cavaliere ha un manager e che in estate ha provato a fare il provino al Grande Fratello Vip. Il cavaliere si alza e chiede alla conduttrice di indagare e verificare se è vero o meno, perché non è vero e finché non sarà provata la sua innocenza, lui non rientrerà nel programma. E se alla fine emergerà che Aurora ha mentito, dovrà andarsene dal programma, perché ha superato il limite. Gli opinionisti però gli dicono che non è un comportamento giusto quello che ha avuto e che se ne va vuole confermare questa voce. Maria gli dice che per lei, se fosse vero, non ci sarebbe nulla di male. Ma Armando è irremovibile...

