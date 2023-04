Uomini e Donne, anticipazioni: accuse pensatissime ad Armando Incarnato, è bufera

Gossip TV

Oggi, venerdì 7 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: il cavaliere campano del trono over, sotto accusa.

Oggi, venerdì 7 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne anticipazioni: bufera su Armando Incarnato

Nella registrazione odierna del dating show, ci sono state accuse pensatissime nei confronti di Armando Incarnato, accusato di avere un manager che segue tutte le apparizioni televisive del cavaliere. Tutto è partito da una segnalazione di Aurora Tropea che ha fornito le prove di quanto ha asserito. Il cavaliere è stato attaccato da tutti, compreso Riccardo Guarnieri. Gianni lo ha attaccato dicendo che anche lui fa ciò che poi recrimina agli altri. Dopo gli scontri e le accuse, Armando, particolarmente infastidito, ha lasciato lo studio. La permanenza del cavaliere campano del dating show è attualmente in bilico.

Il cavaliere campano, in un'intervista concessa oggi al magazine dedicato al programma, ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina proprio a Sperti. Alla domanda cosa regalerebbe a Gianni in occasione della Pasqua, Armando ha risposto:

"A Gianni regalerei uno specchio con due biglietti, uno bianco e l'altro con le istruzioni su come compilarlo: guardati allo specchio, prendi una penna per annotarti che dovresti cambiare. In più aggiungerei anche un manuale, quello del perfetto opinionista"

Accuse anche per Nicole Santinelli. Durante un ballo avvenuto in studio, il corteggiatore Andrea ha lasciato un biglietto alla tronista e il gesto è stato riferito da Riccardo che ha informato la redazione. Nicole si è difesa affermando di non sapere che si potessero ricevere questo tipo di messaggi dai corteggiatori. La romana viene attaccata da tutti, compresa Roberta di Padua che l'ha definita falsa. Cristian vedendo quello che è accaduto, si è eliminato. Anche Carlo ha manifestato dei dubbi sul comportamento di Nicole è ha affermato di essere indeciso se restare o no.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.