Uomini e Donne: Armando Incarnato deriso da un poliziotto, lo sfogo su Instagram

Il cavaliere campano del trono over di Uomini e Donne, ha manifestato il suo disappunto per una sanzione e sembra che l'agente che lo abbia fermato lo abbia preso in giro per la sua partecipazione nel dating show di Maria De Filippi.