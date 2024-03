Uomini e Donne, Armando Incarnato confessa: ''Non voglio una donna che…''

Gossip TV

Armando Incarnato, noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne, racconta un aneddoto sul passato e parla dell’amore che vorrebbe.

Volto noto del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato non appare da diverso tempo nello studio del dating show di Maria De Filippi ma il pubblico di Canale 5 continua a seguirlo con interesse. In una recente intervista, il partenopeo ha svelato qualcosa in più sulla donna che vorrebbe al suo fianco, poi è tornato a parlare della sua partecipazione alla serie tv Gomorra.

Uomini e Donne, Armando Incarnato fa una confessione sulla serie Gomorra

Tra i cavalieri più noti del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato occupa un posto speciale per il suo percorso burrascoso all’interno del programma di Maria De Filippi. Il cavaliere partenopeo, infatti, ha intrecciato diverse conoscenze e flirt nello studio del dating show di Canale 5, ma non è mai riuscito a trovare il vero amore, rendendosi invece protagonista di numerosi scontri a fuoco che sono rimasti nella memoria dei telespettatori. Intervistato da Nuovo Tv, Armando ha svelato:

“La storia con la madre di mia figlia è durata ventuno anni. Quando è finita mi sono chiuso in me stesso […]Vorrei una donna che amasse Nando, me, non una che si vuole relazionare soltanto per ciò che potrei offrirle”.

Più volte, infatti, Armando ha ammesso di essere preoccupato dal fatto che una donna possa avvicinarlo per la sua vita agiata e non per conoscerlo davvero. Al momento, Incarnato non appare più a Uomini e Donne da diverso tempo, dopo un’improvvisata che ha scatenato discussioni con Cristina Tenuta, ma chissà che a breve non lo rivedremo nel programma di Canale 5. Nel frattempo, Armando ha raccontato anche un aneddoto su Gomorra, la serie tv dove ha recitato, ammettendo di aver lasciato quando il regista gli ha chiesto di girare una scena in cui avrebbe dovuto uccidere una donna e lui si è rifiutato.

