Uomini e Donne, Armando Incarnato confessa: "Barbara De Santi e Roberta Di Padua hanno ragione"

Armando Incarnato commenta il parterre over della nuova edizione di Uomini e Donne.

Armando Incarnato ha rilasciato una nuova intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui ha parlato del suo tanto atteso ritorno in studio e non solo. Il discusso cavaliere, infatti, ha colto l'occasione per lanciare una frecciata ai protagonisti della nuova edizione del parterre over.

La confessione di Armando Incarnato

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Canale 5, il cavaliere partenopeo ha svelato i motivi della sua assenza e detto la sua sui nuovi protagonisti del parterre over dando ragione a Roberta Di Padua e Barbara De Santi:

Ho visto la puntata e credo che Barbara e Roberta sarebbero in grado di trasformare qualsiasi principe in ranocchio (sorride ndr). Scherzi a parte, penso che abbiano ragione: a mio avviso ci vorrebbero più uomini veri in quel parterre. Chi mi ha fatto piacere rivedere? La maggior parte delle persone che già conoscevo, tranne alcune a cui sono legato da sempre, mi sono indifferenti sinceramente.

Il cavaliere del parterre over di Uomini e Donne ha poi confessato:

Non sono cambiato, almeno all'apparenza. In realtà ho solo imparato ad avere tanta pazienza e a contare fino a cento, ma questa nuova capacità è un trattamento riservato alle persone che ritengo veramente importanti nella mia vita [...] Non nego che rinunciare per qualche tempo al programma mi ha fatto male, ma credo che mi abbia reso anche più forte.

