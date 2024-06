Uomini e Donne, Armando Incarnato commenta il trono di Ida Platano e Daniele Paudice

Gossip TV

L'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne, Armando Incarnato, si sbottona e rivela il suo pensiero sul percorso della sua amica Ida Platano e del suo conterraneo Daniele Paudice.

Uomini e Donne è giunta al termine, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. A commentare le dinamiche dell'ultima stagione è arrivato l'ex cavaliere Armando Incarnato che, in un'intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, si è lasciato andare a una confessione inedita su Daniele Paudice.

Armando Incarnato si sbilancia su Ida Platano e Daniele Paudice

L'ultima stagione di Uomini e Donne è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Nessun lieto fine per la tronista Ida Platano che, dopo aver condiviso la sua esperienza sul trono con i corteggiatori Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, ha deciso di abbandonare il programma da sola. A commentare il percorso della bresciana ci ha pensato l'ex discusso cavaliere Armando Incarnato che, intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha dichiarato:

Durante i mesi in cui Ida è stata sul trono ho percepito che si sentisse per l'ennesima volta un pò sola. Mi sarebbe piaciuto essere in studio per farle capire che sola non è e ricordarle di non consentire mai a nessuno di sminuirla [...] Ida è una donna tenace, con un percorso di vita importante, fatto di sacrifici ma anche tante soddisfazioni. A differenza di alcuni, ha gli attributi.

Leggi anche Beatrice Valli nel caos: l'ex corteggiatrice sotto accusa

Dopo aver elogiato la sua amica Ida, Armando ha colto l'occasione per commentare il percorso sul trono del suo conterraneo Daniele Paudice, che ha deciso di lasciare Uomini e Donne in compagna della corteggiatrice Gaia Gigli. E, proprio in questa occasione, l'ex cavaliere del parterre over si è lasciato andare a una confessione inaspettata:

Conosco abbastanza bene i genitori di Daniele e parte della sua famiglia e posso dire che sono persone deliziose, semplici, per bene. Da quello che so e che ho constatato dalla tv anche lui è un bravissimo ragazzo. Spero con tutto il cuore che abbia fatto la scelta giusta, si merita una ragazza per bene come lui, genuina. Auguro a entrambi il meglio.

La confessione di Armando Incarnato

Armando è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi del parterre over. La sua assenza nel parterre over ha fatto tanto rumore e in molti sperano ancora in un suo ritorno. Alle pagine del magazine del dating show di Canale 5, il campano ha ammesso di aver sentito la mancanza dello studio di Uomini e Donne, di aver attraversato dei mesi un pò turbolenti ma di aver trovato finalmente una sua stabilità:

È stato un anno impegnativo. La vita mi ha messo a dura prova sia psicologicamente che fisicamente [...] Ora mi sento più forte, più paziente, più riflessivo, più buono. Credo di aver trovato finalmente la mia stabilità. La verità è che sono in pace con me stesso dopo mesi di conflitti interiori. Sto bene.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.