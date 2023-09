Uomini e Donne, Armando Incarnato assente: spunta una segnalazione su una fidanzata del cavaliere!

Gossip TV

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne continua ad essere assente Armando Incarnato, su cui si è diffuso il rumor che possa essere fidanzato! Vediamo cosa è successo!

Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, hanno mostrato l'assenza di un noto volto del programma, il cavaliere napoletano Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Armando Incarnato assente dal programma: non tornerà più?

Nelle ultime settimane diversi rumors e gossip avevano lasciato presagire che il cavaliere non sarebbe tornato nel programma. Il diretto interessato aveva, però, smentito con forza queste dicerie, accusando i gossippari della rete di divulgare falsità e calunnie sul suo conto. Tuttavia, a distanza di due settimane dalle prime registrazioni del programma, che hanno visto la presentazione dei nuovi tronisti e le prime tensioni in studio tra alcuni volti noti del trono over, Armando Incarnato è ancora assente in trasmissione.

Oltre al cavaliere napoletano, anche Riccardo Guarnieri è risultato assente: sembra, tuttavia, che quest'ultimo non tornerà affatto in trasmissione, dato che è stato visto più volte già questa estate in dolce compagnia e sembrerebbe davvero aver ritrovato l'amore al di fuori del programma. Ma nel caso di Armando la situazione potrebbe essere diversa: sulla sua assenza sono state avanzate diverse ipotesi, ma è in queste ore che è emerso un dettaglio importante e che potrebbe svelare finalmente se il cavaliere tornerà o meno nel programma.

Inizialmente si era pensato che la nuova linea editoriale adottata da Mediaset avesse portato all'allontanamento di Incarnato perché considerato poco adatto al programma, ma secondo il gossipparo Amedeo Venza, sembra che Armando e l'ex fidanzata Janet sarebbero tornati insieme. La prova fornita dall'esperto di gossip è una storia Instagram di Janet, poi subito cancellata, nella quale la ragazza sembra trovarsi in quella che è la casa di Armando - un quadro appeso alla parete lo confermerebbe - e avrebbe corredato lo scatto di una didascalia alquanto particolare:

"Buenos Dias, curiosità: mai stata single"

Immediata è stata la reazione di Pamela Barretta, storica rivale di Incarnato, la quale non ha saputo trattenere la sua gioia nel saperlo fuori dal contesto televisivo. Al momento, tuttavia, il cavaliere non ha ancora risposto a chi chiede ulteriori spiegazioni.

