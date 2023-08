Uomini e Donne, Armando Incarnato ha lasciato davvero il programma? Il cavaliere campano sbotta su Instagram

Gossip TV

Armando Incarnato, noto e controverso cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha scritto un criptico messaggio sui social in riferimento a chi sostiene sia ormai fuori dal dating show.

La nuova edizione di Uomini e Donne tornerà in inda a partire dall'11 settembre prossimo e sono già avvenute le prime due registrazioni in cui sono stati presentati i nuovi tronisti e accolti vecchi e nuovi volti del trono over.

Uomini e Donne: Armando Incarnato ha lasciato davvero il programma? Lui sbotta su Instagram

A fare particolarmente rumore, è stata l'assenza del controverso cavaliere campano Armando Incarnato e quella di Riccardo Guarnieri. Se quest'ultimo sembra essersi fidanzato, per Incarnato i motivi della sua assenza non sono chiari e per il momento non c'è alcuna certezza che possa fare ritorno nel dating show. Nelle scorse settimane, Armando aveva già replicato in maniera piuttosto velenosa a chi insinuava fosse stato messo all'angolo mentre ieri, con un post su Instagram in cui si è mostrato seduto all’interno di un’auto di lusso, ha accompagnato la foto con uno sfogo che è sembrato un chiaro riferimento al suo allontanamento dal cast di Uomini e Donne. “È la mancata conoscenza che vi frega. Parlate meno, potreste fare brutte figure”, ha scritto Armando. Sembra che il cavaliere campano abbia dunque precisato che tornerà del programma invitando tutti a non tratte conclusioni.

Alcune settimane fa, Incarnato ha voluto replicare all'ex dama Pamela Berretta che aveva ironicamente ringraziato Pier Silvio Berlusconi per la scelta di eliminare contenuti trash nei programmi Mediaset e di conseguenza anche alcuni personaggi, precisando che Armando è sempre presente nel dating show non certo per lo scopo del programma.

Il cavaliere campano ha poi voluto precisare che le notizie relative ad un suo all'allontanamento al programma sono solo fake news:

"Avete stancato voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono, notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare. Resto in vacanza fino a quando ne ho voglia, nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come tantomeno il quando. Applicate un minino di coscienza al vostro lavoro e fate attenzione a ciò che scrivete sul mio conto",

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.