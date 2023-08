Uomini e Donne, Arianna Cirrincione sulla gravidanza: "Io sto bene, ma Andrea la sta vivendo malissimo"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza e su come sta reagendo il compagno Andrea Cerioli alla situazione. Ecco cosa ha svelato!

Arianna Cirrincione è la compagna di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: la coppia è in dolce attesa del primo figlio e l'ex corteggiatrice ha svelato come stanno vivendo questo momento lei e il compagno.

Uomini e Donne, Arianna Cirrincione sulla gravidanza: "Andrea è molto in ansia, non dorme da un mese"

Poche settimane fa, la coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa del loro primo figlio. Una lieta notizia che aveva rassicurato ancora di più i fan dopo le voci di una presunta crisi tra i due. Cirrincione ha aggiornato i followers su come procede la gestazione, rivelando che il 1°settembre scopriranno anche il sesso del loro bambino e che condivideranno la news con i followers, ma senza grandi feste: "Abbiamo optato per una cosa easy, intima".. Se sarà una bambina, Andrea Cerioli ha rivelato che non la chiamerà come la madre, venuta a mancare diversi anni fa, ma che parlerà a lui o lei del legame speciale che lo aveva unito alla sua genitrice e di che donna meravigliosa fosse.

Tuttavia, sembra che l'ex tronista stia vivendo la gravidanza della compagna in maniera non molto serena:

"Andrea vive la vita con un'ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l'ansia"

Andrea Cerioli aveva già confermato di essere al settimo cielo per la nascita del futuro figlio, ma non riusciva a nascondere le sue preoccupazioni, nonostante sapesse che una gravidanza serena era ottimale sia per la madre che per il futuro nascituro:

"Una gravidanza serena fa bene al bambino, cerco di soffocare le mie ansie. Se potessi la chiuderei in un'ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio. Così sta al sicuro. Vorrei che se la godesse con la massima serenità, voglio solo che stia bene. Sono un uomo strano, atipico, piango per tutto. Mi commuovo facile. Mi fanno troppo effetto le ecografie, vedere che ha già tutto racchiuso in pochi centimetri, pazzesco"

