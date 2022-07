Uomini e Donne, aria di crisi tra Roberta Giusti e Samuele Carniani? La confessione dell'ex tronista

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Roberta rivela: "Ci vediamo meno, ma le cose vanno bene".

Amore al capolinea per Roberta Giusti e Samuele Carniani? A smentire le voci che li vorrebbero in crisi ci ha pensato l'ex tronista di Uomini e Donne, che ha deciso di intervenire sui social e spiegare come stanno realmente le cose tra lei e il suo fidanzato.

La verità di Roberta Giusti sul rapporto con Samuele Carniani dopo Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Samuele Carniani. Tutto andava a gonfie vele fino a quando i loro fan hanno iniziato a preoccuparsi. Il motivo? L'assenza sui social della coppia. A chiarire la situazione, però, ci ha pensato la diretta interessata che ha raccontato la verità sulla loro relazione:

Ne approfitto subito per chiarire la cosa visto che il 95% delle domande che mi arrivano sono di questo tipo. Io e Samu stiamo vivendo in due città diverse. Lui è tornato ad Arezzo e io mi alterno tra Roma e Borgo quindi non ci vediamo tutti i giorni come succedeva fino a un mese fa ma stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavano insieme), ma le cose vanno bene.

Leggi anche L'ira di Ida Platano

Nonostante siamo una coppia nata in tv, c’è sempre da calcolare che ognuno ha la sua vita da portare avanti e noi ce la caviamo piuttosto bene a riuscire a incastrare tutto - ha concluso l'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne - Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni non vuol dire che ci siamo lasciati.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.