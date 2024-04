Uomini e Donne, anticipazioni: scatta un inaspettato bacio nel trono classico

Gossip TV

Oggi, lunedì 8 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, lunedì 8 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: scatta il primo bacio per Daniele, per Ida ancora discussioni con Mario

Nel corso dell'ultima registrazione, Ida Platano e Mario Cusitore hanno avuto una nuova discussione e l'ex dama del trono over, dopo averci chiarato fuori dallo studio, ha ricevuto una vera e propria dichiarazione d'amore da parte del corteggiatore campano. Mario, infatti, ha ammesso di essersi innamorato della 42enne siciliana. Nel corso della puntata odierna si è parlato principalmente di Ida e dei suoi due corteggiatori. La Platano è uscita in esterna sia con Pierpaolo che con Mario e con quest'ultimo l'incontro è stato particolarmente emozionante. In studio, tuttavia, Ida ha ribadito a Cusitore che le sue parole non bastano e che a lei questo grande interesse non riesce proprio ad arrivare.

Daniele Paudice, il nuovo tronista approdato da pochi giorni sulla poltrona rossa più ambita della tv, è uscito in esterna con due corteggiatrici: Gaia e Marika. Con quest'ultima, nell'incontro, è scattato un bacio, il primo approccio fisico per il 33campano nei confronti di una delle sue pretendenti. In studio, Gaia, ha detto di esserci rimasta particolarmente male ma Daniele ha voluto ribadire di nutrire un rispetto particolare nei suoi confronti, visto che è ha una figlia a casa. Dopo i discorsi del tronista, Marika è uscita dallo studio molto infastidita ma Daniele non l'ha raggiunta affermando di non aver fatto nulla di sbagliato, se non parlare e chiararsi con Gaia.

Per quanto riguarda il trono over, Marcello e Diego sono usciti con Jessica. Con Diego la dama ha affermato di essersi divertita con il cavaliere mentre, con Marcello ha affermato che non c'è stato un buon approccio, o meglio che non è scattato nulla spontaneamente. Durante il centro studio è intervenuta Jasna su Marcello, che alla fine ha lasciato lo studio indispettito dalle parole della dama.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.