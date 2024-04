Uomini e Donne, anticipazioni: nuova segnalazione su Mario Cusitore

Gossip TV

Ieri, martedì 10 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalle pagine Instagram di Lorenzo Pugnaloni e Opinionista Social.

Uomini e Donne: Mario Cusitore ancora sotto accusa

Per quante riguarda il trono classico, nonostante sembrasse che il suo desiderio fosse quello di terminare il percorso con Ida Platano senza più discussioni tanto che nei giorni scorsi Mario Cusitore ha confessato di essersi innamorato dell'ex dama del trono over, tutta la puntata si è concentrata su una nuova segnalazione sul corteggiatore campano, che sabato scorso è sarebbe stato visto uscire da un B&B con una donna

In studio Mario è difeso e giustificato in tutti i modi, tanto da chiedere di chiamare il barbiere del negozio dove in realtà si trovava quel giorno. Quest’ultimo ha confermato la versione del corteggiatore ma in studio Tina Cipollari si è scatenata attaccando il corteggiatore, dicendogli che non gli crede. Ida, invece, ha creduto a Mario e anche al barbiere che in pratica ha “scagionato” il corteggiatore. Pierpaolo Siano durante un ballo ha detto alla tronista che avrebbe lasciato il programma e che sarebbe tornato soltanto se lei lo andava a riprendere. Ida alla fine è uscita dallo studio. Mario voleva raggiungerla ma lei non ha voluto vederlo. Il trono della Platano è quanto mai incerto a poche settimane dalla fine della stagione.

Daniele Paudice ha portato in esterna sia Gaia sia Marika, tuttavia con Gaia ha palesato il fatto che, secondo una sua percezione, a Daniele lei non piace più di tanto.

Dettagli sul trono over. Nella registrazione di dell'8 aprile c'è stata una litigata furibonda che ha coinvolto diverse dame del parterre femminile. Cristina, Aurora, Gemma e Aurora. Quest'ultima ha perso la pazienza e ha minacciato di agire per vie legale e denunciare la Galgani. Sulla disputa è intervenuta anche Maria De Filippi che ha inveito contro Aurora.

