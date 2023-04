Uomini e Donne, anticipazioni, Maria De Filippi e Gianni Sperti si siedono al centro con Armando Incarnato: cosa è successo

Gossip TV

Colpo di scena del dating show di Uomini e Donne: Maria e Gianni affrontano Armando. Ecco cosa è successo nella registrazione di oggi, sabato 8 aprile 2023.

Oggi, sabato 8 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dal blog di Isaechia e dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Maria De Filippi e Gianni Sperti affrontano Armando Incarnato

Dopo l'ultima burrascosa puntata in cui Armando Incarnato è stato messo sotto accusa da Aurora Tropea e da Gianni Sperti in seguito alla scoperta di una manager che curerebbe la figura del cavaliere campano nel dating show, oggi è avvenuto un fatto senza precedenti. Al centro dello studio, infatti, sono state posizionate tre sedie: una occupata da Armando e le altre due dalla padrona di casa, Maria De Filippi e l'altra da Gianni Sperti. Una sorta di faccia a faccia per chiarire definitivamente la questione che riguarda il cavaliere.

Incarnato si è mostrato molto risentito dalle accuse e ha affermato di voler lasciare il programma. Aurora ha proseguito nell'attaccarlo ribadendo di avere la certezza di ciò che ha detto. Il cavaliere campano è stato accusato anche di aver fatto un provino per il Grande Fratello, fatto che ha negato e ha chiesto più volte alla De Filippi di sincerarsene. Il cavaliere è apparso molto provato e si è messo a piangere. Maria ha detto di credergli e ha affermato di non voler approfondire la questione, tuttavia Armando le ha detto che resterà in trasmissione solo se lei si possa accertare così che lui possa essere creduto.

Per quanto riguarda il trono classico, Luca Daffre ha eliminato Alessia perché convinto che non sia corretto nei confronti delle altre corteggiatrici. Nicole e Andrea sono stati accusati da Sperti di essere d'accordo e dopo la tronista si è scontrata nuovamente con Roberta di Padua la quale si è sentita offesa perché Nicole le ha dato della poco di buono. Cristian, dopo essersi eliminato, non è tornato.

Alberto e Tiziana, coppia del trono over, ha deciso di lasciare il programma insieme per poter viversi fuori dallo studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.