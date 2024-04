Uomini e Donne, anticipazioni: lite infuocata tra Mario Cusitore e Tina Cipollari

Gossip TV

Oggi, giovedì 15 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalle pagine Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne: scontro tra Tina e Mario

Nella registrazione di oggi, ancora ampio spazio al trono di Ida Platano che sta continuando il suo percorso nel dating show con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Nel corso della precedente registrazione si è parlato a lungo di una nuova segnalazione di Mario che nel weekend scorso è stato visto uscire con da un B&B con una donna misteriosa. Mario ha chiesto di chiamare il negozio in cui si è recato quel giorno e tornando sul discorso e sulla segnalazione, il corteggiatore campano è stato messo sotto accusa sia da Tina Cipollari che Gianni Sperti. Tina soprattutto continua a dubitare delle parole di Mario tanto che ha anche chiesto di sapere il cognome della ragazza che ha fatto la segnalazione.

Ida durante la settimana è andata ad Avellino a riprendere Pierpaolo Siano che nella scorsa registrazione aveva deciso di andar via. Lui ha fatto aspettare la Platano per ben tre ore prima di raggiungerla e presentarsi in esterna. Alla fine il corteggiatore ha deciso di tornare in studio e oggi era presente alla registrazione. Ida ha creduto alla buona fede di Mario al contrario di Tina e Gianni che invece hanno detto che andranno a fondo alla questione della segnalazione.

Anticipazioni Trono Over: Focus su Diego Tavani e la dama Jessica. Lei ha affermato di avere una considerazione un po’ negativa sul cavaliere in quanto ha palesato il fatto che secondo lei Diego ha chiesto di uscire con lei spinto solamente da un’attrazione fisica dato che l’ha portata a ballare e non le ha neanche fatto domande per conoscerla meglio. Daniele Paudice non era presente in studio e non si è parlato di lui.

