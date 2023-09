Uomini e Donne, anticipazioni: lite furibonda tra Gianni Sperti e Aurora Tropea

Gossip TV

Ieri, mercoledì 6 settembre 2023, si sono registrazioni le nuove puntate di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha già registrato diversi appuntamenti e tornerà in onda con la prima puntata della nuova edizione, lunedì 11 settembre prossimo.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gianni e Aurora ai ferri corti

Dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram c'è stata una lite furibonda nel trono over.

"Gli animi si sono scaldati un sacco" tra Gianni Sperti e la dama Aurora Tropea il cui rapporto è sempre stato caratterizzato da accese divergenze. Secondo quanto riporta TrashTvStellare, pare che Sperti abbia avvertito Aurora che se continuerà ad accusarlo di violenza verbale, la denuncerà.

Stando sempre alle anticipazioni, sono ancora assenti dal parterre maschile, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Se per il primo si ipotizza possa trovarsi ancora semplicemente in vacanza, per l'ex della Platano invece la sua assenza sarebbe motivata da una nuova relazione del cavaliere con una misteriosa (almeno per ora) ragazza pugliese di nome Gabriella.

Per quanto riguarda il trono classico, i due tronisti Brando e Cristian pare si stiano già contendendo una corteggiatrice, Beatrix che è uscita in esterna con entrambi. Cristian pare si sia mostrato molto risentito dell'uscita della ragazza con il collega di trono.

