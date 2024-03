Uomini e Donne, anticipazioni: la decisone clamorosa di Brando Ephrikian!

Gossip TV

Oggi, giovedì 7 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, giovedì 7 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Oggi, come annunciato nella registrazione di ieri, Brando avrebbe dovuto scegliere e terminare il suo lungo trono. In studio si sono ripresentate entrambe le sue corteggiatrici, Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto che avevano deciso di eliminarsi nel corso dell'ultima puntata infatti non erano presenti in studio.

Le cose tuttavia hanno preso una piega del tutto inaspettata. Sono state mese le consuete poltrone rosse e hanno fanno vedere i best moments di Brando con entrambe le ragazze ma quanto è stato il momento della scelta, Brando ha deciso di non farla più perché ha detto di essere ancora indeciso. Uno dei motivi che lo ha spinto a non scegliere, è stato l'atteggiamento di Beatriz e di Raffaella, entrambe molto arrabbiate. Sono scese entrambe elegantissime e dopo che sono uscite, Brando ha avuto un momento di crisi e non sapeva cosa fare. Pochi minuti dopo ha confessato di non essere più convinto rispetto alla decisione che aveva preso questo mattina. Le due corteggiatrice sono state richiamate e Beatriz è scoppiata a piangere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.