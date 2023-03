Uomini e Donne, anticipazioni: la data della scelta di Lavinia Mauro, Gemma chiude con Silvio

Gossip TV

Ieri, domenica 26 marzo 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Lavinia Mauro e la decisione di Gemma Galgani

La settimana prossima ci sarà la scelta di Lavinia Mauro. Il trono della 26enne romana iniziato lo scorso settembre, si concluderà con la scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. In studio, Lavinia ha ballato con entrambi e ha chiesto di poter rivedere entrambi i corteggiatori prima di concludere il suo percorso.

Luca Daffré è uscito in esterna sia con Alessandra che con Ilaria. Ha trovato un po’ troppo pesante e “bacchettona” Ilaria e l’ha eliminata. Nicole Santinelli ha portato in esterna Carlo Alberto Mancini e c’è stato un altro bacio molto passionale, questa volta con lui. Andrea Foriglio ci è rimasto malissimo.

.Anticipazioni trono over :

Si è conclusa definitivamente la storia tra Gemma Galgani e Silvio Venturato. I due, hanno discusso al centro studio tentando una riappacificazione ma nulla. Silvio ha deciso di andarsene definitivamente dal programma. Si sono comunque salutati pacificamente e si sono anche abbracciati.

Riccardo Guarnieri è scesa una nuova dama e lui l’ha tenuta. Armando Incarnato ha mandato via la ragazza conosciuta la scorsa puntata e non ha accettato nemmeno una nuova corteggiatrice venuta per lui. A quel punto si sono scagliati contro di lui Gianni, Aurora Tropea e anche Paola Ruocco. Tina l’ha attaccato dicendo che lui ha una donna fuori. Durante la lite tra Gemma e Silvio lui è anche uscito dallo studio e Gianni ha detto: “Non ritengo giusto questo comportamento, chi è lui per uscire?“. Armando era uscito perché, a quanto pare lui, gli ha ripetuto diverse volte una parola che lo ha indispettito. Quando è rientrato Gianni ha acceso una polemica per il fatto che ogni volta si prende la briga di uscire dallo studio quando vuole facendolo intendere come un gesto di maleducazione. E’ intervenuta Maria De Filippi dicendo che preferisce che lui esca a calmarsi piuttosto che avviare discussioni accese che vadano oltre.

