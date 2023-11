Gossip TV

Oggi, martedì 7 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: i due clamorosi ritorni del trono over.

Oggi, martedì 7 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: i due clamorosi ritorni del trono over. Ecco le anticipazioni diffuse dal portale di SuperGuida Tv.

Uomini e Donne, anticipazioni: il ritorno di Armando Incarnato e Ida Platano nuova tronista

Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne e nel trono over c'è stato un altro clamoroso ritorno: quello del cavaliere campano Armando Incarnato, assente da diverse settimane dopo il ritorno del dating show. Maria De Filippi ha chiesto a Cristina se a lei piacesse ancora Armando e quest’ultima, che stava frequentando Marco, ha risposto di sì. Pare però che sia stato Armando a troncare subito ogni questione. Nessuna domanda è stata rivolta a Barbara, ma di sicuro moltissimi fan, soprattutto sui social, inizieranno a sperare che possa accadere qualcosa.

In puntata non si è parlato né di Gemma Galgani e né di Brando Ephrikian. Cristian Forti è andato a riprendersi Virginia e Valentina. Assenti anche Maurizio Laudicino ed Elena.

Il trono di Ida, invece, pare prendere il via non sotto una buona stella. Su quattro ragazzi scesi con l’appuntamento al buio, a rimanere in studio è rimasto un solo un corteggiatore. Roberta Di Padua ha chiesto a Ida se vi era la possibilità di restaurare tra loro un rapporto di pace. La Platano pare non averne voluto sapere. Non riesce a dimenticare quanto accaduto in passato e a fidarsi di lei. Come sarà la convivenza in studio? Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono schierati questa volta con Roberta.

Ida ha confermato che la relazione con Alessandro è terminata per volontà dell'ex cavaliere campano. Le parole della Platano nel video di presentazione:

"Forse già mi conoscete - ha esordito Ida nel video di presentazione - per chi non lo sapesse sono Ida, ho 42 anni vengo da Brescia. Questo è il mio salone. Nella vita faccio la parrucchiera e passo la maggior parte del tempo qui. Amo il mio lavoro perché mi da la possibilità di stravolgere il look dei miei clienti con tagli, colori, acconciature, mi sbizzarrisco ogni giorno. Non solo mi piace stravolgere il loro look ma anche il mio. Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi ha deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno, chi mi vuole mi sta accanto e vicino, chi non mi vuole una volta andato, basta, io mi chiudo.

Sono una romanticona in amore e in amicizia do tutta me stessa, mi piace viaggiare e mi piace tanto tanto mangiare però non mi piace andare in palestra, sport zero. Sono una donna decisa, dinamica, impulsiva e aggressiva, gelosa, sono sempre stata schietta e anche diretta e questo può dare fastidio sicuramente a tante persone ma che pall*, chissene frega, sono fatta così. Vivo con mio figlio Samuele. E' entrato nella mia vita così come un uragano, mi sono trovata sola a crescerlo giorno per giorno, chi mi dava la forza era Samuele quando mi ha chiamato per la prima volta mamma, ho detto, ma come è possibile? Un figlio che anche cresce solo con la mamma, magari mi faccio anche il pensiero di dire 'manca qualcosa', gli mancherà una figura...Gli posso dare la qualsiasi cosa ma ho paura che gli manchi quella figura. Ci diciamo sempre quanto ci vogliamo bene e che nulla ci potrà separare. "Se come mamma sono razionale, in amore sono istinto puro. Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo sempre i miei sentimenti ma ahimè fino adesso non è andata molto bene. Sicuramente non perderò questa parte di me altrimenti non sarei io. Oggi però voglio vivere un percorso diverso perché vorrei fosse la volta giusta."

"Mi piace l'uomo alto e mediterraneo anche se l'estetico non è tutto.Voglio un uomo che sia deciso, determinato e che mi tenga testa e che abbia voglia di progettualità e la sera vorrei tanto che mi sussurrasse 'non ti preoccupare Ida, ci sono io con te...' Se esiste non lo so forse lo devono progettare. So cosa voglio dalla vita e farò di tutto per ottenerlo, voglio una storia d'amore che sia per sempre.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.