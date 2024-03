Uomini e Donne, anticipazioni: il clamoroso gesto di Beatriz e Raffaella

Gossip TV

Oggi, mercoledì 6 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Brando finalmente pronto per la scelta

Per quanto riguarda il trono classico, Beatriz D'Orsi e Raffella Scuotto, dopo aver lasciato lo studio nel corso dell'ultima puntata, oggi non si sono presentate. Brando Ephrikian ha finalmente deciso di scegliere e lo farà nel corso della registrazione di domani se le due ragazzi si presenteranno.

Brando dopo aver saputo che non c'erano entrambe, è rimasto stupito e un po' dispiaciuto e ha dichiarato di aver riflettuto molto in settimana arrivando a decidere di scegliere.

Ida ha fatto recapitare un biglietto a Mario dopo che quest'ultimo aveva fatto le valigie per andarsene nella scorsa registrazione e lui ha deciso di ritornare!

La tronista ha fatto due esterne, una con Daniele e una con Pierpaolo, ma non ha baciato nessuno dei due. Ida su Daniele dice che lo vede 'troppo giovane' per lei, tuttavia va avanti ugualmente a conoscerlo. Oggi è stato presentato Daniele, il nuovo tronista napoletano, 33 anni con la passione per il mondo della moda.

