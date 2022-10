Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, il triangolo che infiamma l'over

Gossip TV

Oggi, giovedì 20 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Ida fa una richiesta particolare a Riccardo e Alessandro lascio lo studio.

Oggi, giovedì 20 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne.

Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Uominiedonneclassicoover.

Nella registrazione odierna, c'è stato un lungo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarneri. Quest'ultimo, nel corso dell'ultima puntata, aveva manifestato il desiderio di lasciare il dating show dopo aver assistito al ballo tra la dama bresciana e Alessandro Vicinanza. Riccardo, spronato da Maria a rivelare i suoi veri sentimenti nei confronti della sua storica ex, ha detto di essere rammaricato per non riuscire ad avere un rapporto civile con lei. Proprio con quest'ultima avviene quindi un lungo faccia a faccia durante il quale Ida gli chiede di scrivere un biglietto in cui ammette di essere ancora innamorato di lei.

Riccardo, ancora una volta, non rivela nulla e non scrive alcun biglietto. Alessandro che ha assistito a tutto il confronto, dichiara di volerse andare per poi tornare sui suoi passi. Tra lui ed Ida ci sono stati nuovi baci ed hanno raccontato l’uscita fatta a Brescia giorni fa.

Per Gemma é sceso un nuovo corteggiatore.

Per quanto riguarda il trono classico, Lavinia ha fatto un’esterna con Francesco e si è trovata bene, successivamente ha fatto tornare Alessio Campoli che nella scorsa registrazione si era eliminato. Federica ha fatto un’esterna con Stefano e Federico si è arrabbiato in studio a tal punto che Federica voleva mandarlo via ma poi è intervenuta Maria.

Federico D. ha fatto due esterne con due nuove corteggiatrici. Di Federico Nicotera, invece, non si è parlato.

