Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano non trova pace con nessun cavaliere

Ieri, venerdì 14 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni: tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza discussioni continue

Il nuovo appuntamento con il dating show di Canale 5, è stato dedicato in gran parte al trono over. Al centro dello studio, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno parlato della loro attuale frequentazione ma tra i due continuano le incomprensioni e le discussioni. Ida si è ritrovata ad affrontare argomenti simili a quelli avuti con Riccardo Guarnieri: la dama bresciana sembra non riuscire ad aprirsi totalmente nei confronti di Alessandro, frenata da paure e dalle sue insicurezze. Roberta Di Padua è intervenuta sulla questione, affermando di non credere ai sentimenti del cavaliere nei confronti della Platano per cui si è ormai dichiarato, confessando di essere ancora innamorato di lei.

Per quanto riguarda il trono classico Federica ha fatto due esterne: una con Federico (il quale aveva deciso di autoeliminarsi ma Federica è andata a riprenderlo sicura di avere un interesse reale per lui) e una con Stefano, nuovo corteggiatore. Lavinia ne ha fatta una con Alessio e sono nate alcune discussioni. Non si è parlato dei due Federico tronisti.

