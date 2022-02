Uomini e Donne, anticipazioni: Ida nel caos per Matteo Ranieri arriva una nuova corteggiatrice

Gossip TV

Ecco cosa è accaduto nelle nuove puntate di Uomini e Donne.

Ieri, mercoledì 23 febbraio 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover:

Matteo Ranieri è uscito con una nuova corteggiatrice con la quale c'è stata una bella intesa. Federica non era presente in studio e non si è parlato di lei.

Luca Salatino è uscito in esterna con Soraya per cercare di instaurare anche un approccio di tipo mentale insieme a lei, a Lilli ha dato fastidio che non abbia portato lei.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano nel caos

Ida ha manifestato dei dubbi nei confronti di Alessandro. I due hanno deciso di darsi l’esclusiva anche se lui non sembrava entusiasta. Il cavaliere è andato a Brescia da lei, ma, nonostante questo, ha dichiarato di voler ancora tempo per capire se le cose possono funzionare. Dopo le sue dichiarazioni, la Platano si è risentita e ha deciso di chiudere la frequentazione. Dopo le critiche di Tina Cipollari, Ida è tornata sui suoi passi e ha cambiato idea, decidendo di proseguire la conoscenza con Alessandro.

Per quanto riguarda Gemma si è visto un video della sua giornata ideale con un ipotetico fidanzato, Tina l’ha criticata per la lingerie sexy che aveva indossato per la sera, a difesa della dama sono intervenuti Gianni e Ida. Tina ha attaccato di nuovo anche Pinuccia per il comportamento di lei nei confronti di Alessandro. Per lui è scesa una nuova signora e Pinuccia si è infastidita perché il cavaliere le ha concesso un ballo.<

