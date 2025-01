Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco e Tina conoscono i primi corteggiatori, Claudia e Morena litigano al centro studio

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che i troni di Gianmarco Steri e Tina Cipollari li vedono alle prese con i primi corteggiatori e corteggiatrici, mentre il centro studio si anima per un'accesa lite tra Claudia e Morena! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate del dating show di Canale 5.

Ieri, mercoledì 22 gennaio, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Mentre il pubblico attende con ansia di assistere alle puntate che mostreranno la scelta di Martina De Ioannon e l'annuncio che Gianmarco Steri e Tina Cipollari saranno i nuovi tronisti, agli studi Elios nella giornata di ieri si sono verificati interessanti dinamiche per quanto riguarda il trono classico e il trono over.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco, Tina alle prese con i loro corteggiatori, Francesca litiga con Gianmarco e Gianluca

Secondo quanto riportano le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, le nuove registrazioni partono dal trono classico e da Tina Cipollari, che ha deciso di conoscere uno dei corteggiatori che era sceso per lei nelle precedenti registrazioni. Si chiama Cosimo e Tina ha deciso di uscirci a cena. Gianmarco Steri, per il quale hanno chiamato oltre 8000 ragazze, prosegue con la conoscenza delle nuove corteggiatrici e decide di effettuarla attraverso uno speed date, in modo da velocizzare i tempi. Alla fine, delle dieci ragazze tenute nella precedente registrazione, decide di conoscerne due. Non è arrivato per lui ancora il momento delle esterne.

Se i troni di Gianmarco e Tina procedono senza intoppi, lo stesso non si può dire di Francesca Sorrentino, alle prese con Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Con entrambi, infatti, l'ex protagonista di TI si ritrova a discutere. Con Gianmarco perché nella precedente registrazione lei non ha voluto ballare con lui, per non infastidire ulteriormente Gianluca, già infastidito dal bacio tra lei e Gianmarco. Nell'esterna mostrata in studio si vede Gianmarco Meo raggiungere Francesca in camerino e accusarla di non avere un reale interesse per lui, dato che non "sente le emozioni della tronista quando è in puntata".

Francesca, però, ribadisce di non apprezzare questi suoi atteggiamenti, perché li reputa infantili e che lei vive le emozioni quando è in studio, non mentre vede l'esterna. Anche con Gianluca è stata in esterna, ma non c'è stato nessun bacio: i due però hanno parlato delle rispettive fragilità e sono stati molti vicini.

Uomini e Donne, Claudia e Morena al centro studio, volano stracci tra le due dame!

Il trono over vede la nascita di diverse conoscenze e coppie: Diego e Giada hanno deciso di iniziare una frequentazione, idem Sabrina con un nuovo cavaliere.

Sembra perciò definitivamente archiviata la loro storia. Maurizio, che aveva frequentato per breve tempo Gloria, sta uscendo con una dama del parterre over. Idem Erika, che ha scambiato un bacio con un cavaliere, il quale però chiarisce che per lui non ha significato nulla, provocando la delusione della dama.

A tenere banco è una lite molto accesa tra Morena e Claudia: la prima, infatti, ha sentito Claudia commentare il suo percorso con qualcuno della redazione in camerino, dicendo che "si deve dare una calmata 'facendosi una sco****' (testuali parole), perché la vede molto agitata e acida". Il centro studio vede anche Cristina (ex di Diego) che ha deciso di chiudere con il cavaliere con cui stava uscendo, perché lui ha svelato che sono stati intimi e lei non ha apprezzato molto l'indelicatezza di lui.

