Uomini e Donne, anticipazioni: già in crisi Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: ecco cosa è successo

Ieri, martedì 28 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: ecco cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua decide di chiudere con Alessandro Vicinanza

Anticipazioni trono classico:

Cristian Forti, dopo la fine della scorsa registrazione ha rincorso Virginia Denti. La corteggiatrice si è molto infastidita perché nell’esterna con Valentina Pesaresi, Christian le ha presentato il padre. Tra l’altro proprio il padre ha svelato che Valentina è anche la sua preferita. Fuori dagli studi hanno discusso in maniera molto accesa. Virginia però poi è tornata e ha deciso di perdonarlo. Brando Ephrikian ha portato in esterna solo Raffaella Scuotto, le ha parlato del bellissimo rapporto con i nonni, ci sono state tante coccole e si sono baciati. Beatriz D’Orsi ha reagito male perché ha saputo che lui avrebbe potuto fare una seconda esterna. Lui si giustifica dicendo che non si sentiva di portarla dopo due ore che aveva fatto quella con Raffaella per non fare un torto a lei.

Mattia, un corteggiatore di Ida Platano che lei aveva mandato precedentemente via, è tornato perché ha notato Aasma e si sono visti. Lui si è commosso dicendo di aver avuto un colpo di fulmine, ma lei non se la sente e non ricambia questo sentimento. Ida è uscita con Ernesto, un nuovo corteggiatore e dice che si è trovata bene perché lui si è aperto in esterna. Hanno anche ballato insieme.

Anticipazioni trono over:

Barbara De Santi al centro studio con un nuovo cavaliere sardo. Sono usciti ieri sera e sono stati molto bene ma non ci sono stati baci. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono usciti a cena ieri sera e sono stati benissimo. Ci sono stati tanti baci e Alessandro ha confessato che erano mesi che non stava così bene ma, nonostante ciò, ha detto di non volersi precludere un’altra conoscenza oltre a lei. Vicinanza non ha voluto dire il nome di una dama in particolare a cui vorrebbe lasciare il numero. Roberta si è arrabbiata e deciso di chiudere nuovamente con Alessandro. Silvio e Sabrina al centro studio. Lei vuole continuare, lui invece ha dei dubbi perché pensa di non piacerle. Sabrina ribadisce il contrario. Mistero su Armando Incarnato, nuovamente assente. Di Alessio Pili e Claudia Lenti non si è parlato, non hanno mai ballato insieme. Lei ha ballato con un altro cavaliere, non si sono mai neanche parlati. Tra Marcoantonio e Emanuela invece sembra essere tornato il sereno, hanno anche ballato insieme.

