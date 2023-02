Uomini e Donne, anticipazioni: Federico Nicotra ha comunicato la data della scelta

Gossip TV

Sabato 11 febbraio 2023 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne.

Sabato 11 febbraio 2023 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nel trono classico e over. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni:

Anticipazioni trono classico:

Nessuna scelta. Federico ha annunciato che sceglierà la settimana prossima.

Federico è andato a riprendere Carola nel suo hotel ma non la trovava. Ha chiamato dal telefono della redazione ma lei all’inizio non ha risposto. Alla fine gli ha risposto dicendo: “Ma che vuoi?“. I due hanno discusso, lui le ha detto: “Eh tu ti stai facendo i cavoli tuoi per Roma. Io sto qui per parlarti“. E lei: “Dopo tutto quello che hai fatto?“. Lui ha concluso dicendole: “Sai dove trovarmi“.

Federico non ha portato Alice in esterna. Quando Carola è entrata in studio, tutti sono andati contro di lei. Carola ha detto di non voler più rimanere, gli ha detto che è andato a riprenderla solo per ripulirsi la faccia per tutte le cose che ha detto. Tutti hanno iniziato a dire che Carola è interessata solo ai social e di Federico non le interessa nulla. Soprattutto Gianni è andato contro di lei. Carola ha risposto a tono: “Ma può venirmi il dubbio se lui mi è venuto a riprendere il giorno dopo e non subito?“.

Carola ha confessato il suo sentimento per Federico in studio, ma anche Maria dubita che lei voglia costruire qualcosa di serio.

Alice è uscita per un attacco d’ansia quando lui ha deciso di ballare con Carola. Dopo venti minuti Maria ha chiesto a Federico come stava e lui, pensando ad Alice, si è alzato per andare da lei. Anche Carola si è alzata perché “non aveva senso che restassi senza di lui” e Tina si è scagliata contro di lei. Federico ha detto: “Io comunque faccio di testa mia come ho sempre fatto“, infatti alla fine ha ballato con Carola. Il senso era: nonostante tutti dicono che a lei non interesso io, faccio come mi pare.

Lavinia ha fatto due esterne, la prima con Corvino. Lei gli ha fatto una sorpresa in un posto a Roma e gli ha voluto raccontare l’esperienza traumatica con il suo ex. Ha però voluto che le telecamere fossero spente. Campoli le ha registrato un videomessaggio in cui ha detto che, nonostante a volte lui non riesca ad esprimersi, è molto contento di ricevere le sue attenzioni. Si sono visti e baciati per tanto tempo. Lei si è emozionata e in studio ha ballato con Corvino. A Campoli questa cosa ha dato fastidio.

Di Nicole non si è parlato e non è nemmeno entrata in studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.