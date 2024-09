Uomini e Donne, anticipazioni di sabato 28 settembre: Valerio, dopo lo schiaffo, chiude con Gemma

Gossip TV

Oggi, sabato 28 settembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dal blog Isaechia.

Uomini e Donne, anticipazioni: Valerio chiude con Gemma

Dopo la puntata precedente, Valerio e Gemma si sono incontrati per chiarire la situazione. Valerio ha detto a Gemma che voleva fidarsi di lei, e Gemma ha risposto dicendo che avrebbe fatto del suo meglio. La coppia è poi uscita a cena, ma durante la nuova puntata, Valerio ha rivelato che, dopo averci pensato tutta la notte, ha deciso di chiudere la relazione, soprattutto a causa dello schiaffo ricevuto da Gemma, spiegando che non può stare con una donna che si comporta così. In studio, Valerio è stato criticato pesantemente, soprattutto da Diego e Marcello. Gianni ha anche insinuato che Valerio frequenti le serate di Giorgio Manetti, un'accusa che lui ha smentito, dicendo di conoscere Giorgio solo superficialmente. Alla fine, Valerio ha deciso di lasciare lo studio.

Per quanto riguarda Cristina Tenuta, due uomini sono scesi per corteggiarla, e lei ha deciso di tenerli entrambi. Cristina ha detto che è interessata a conoscere anche persone più giovani, poiché non è riuscita a trovare un uomo più grande con figli che corrisponda alle sue aspettative.

Al centro dello studio, Mario Cusitore e Matteo hanno parlato della loro uscita con Morena. Mario e Morena si sono baciati, ma Margherita, delusa dal comportamento di Mario, è scoppiata in lacrime nel camerino dopo la scorsa puntata. Durante la settimana, Margherita è uscita con Matteo ma ha parlato solo di Mario, e nonostante Mario voglia continuare a frequentarla, Margherita ha deciso di chiudere con lui. Matteo, pur deluso da Morena, ha deciso di continuare la loro frequentazione.

La nuova dama Valentina è uscita con Mario Verona e Andrea, e ha baciato entrambi. Mentre Mario sembra aperto, Andrea si è mostrato bloccato dalle telecamere. Valentina lo ha invitato a rilassarsi e ad aprirsi di più, ma Maria ha insinuato che Andrea potrebbe essere interessato a un'altra ragazza, Martina De Ioannon. Andrea ha ammesso che Martina è una ragazza interessante, ma senza particolare coinvolgimento, mentre Martina ha chiarito subito di non essere interessata.

Sabrina e Gabriele hanno discusso del loro percorso. In una giornata significativa per Gabriele, legata al ricordo della sua ex moglie, Sabrina si è mostrata comprensiva, dicendogli che qualunque sia la sua scelta, lei vuole solo la sua felicità. Entrambi si sono emozionati.

Francesca Sorrentino ha raccontato delle sue due esterne. Con Gabriel ha deciso di chiudere, sentendo solo un'amicizia, mentre con Federico ha notato che il ragazzo insiste troppo sul fatto che lei sembri "frenata". Infastidita da questa pressione, Francesca ha ribadito in studio che non vuole essere vista come fragile. Ha anche richiamato Paolo, un corteggiatore che aveva eliminato in precedenza, apprezzando il suo atteggiamento deciso, confermando che questo è il comportamento che cerca.

Dopo la scorsa puntata, Martina ha avuto una discussione con Ciro in camerino, ma i due hanno chiarito. In studio, si sono punzecchiati amichevolmente, anche se Martina ha ammesso di essersi trovata bene anche con Mattia. Tuttavia, alla fine, ha deciso di ballare con Ciro. Alessio, invece, ha eliminato due ragazze, ma ha continuato la conoscenza con Jenny. I due hanno fatto un'esterna cucinando sushi e hanno trovato un buon feeling reciproco.

