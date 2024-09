Uomini e Donne, anticipazioni: volano schiaffi, Gemma tira un ceffone a Valerio!

News TV

Oggi, venerdì 27 settembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni, diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni, la furia di Gemma contro Valerio

Durante la registrazione di oggi, il trono over ha vissuto un momento decisamente movimentato. Gemma ha perso la calma, arrivando a schiaffeggiare Valerio in pieno studio, e si è persino presentata con una scarpa col tacco in mano, pronta a reagire! La situazione è esplosa quando Valerio si è presentato con un regalo provocatorio per Gemma, un completino intimo, che ha generato tensione. Poco dopo, Maria De Filippi ha mostrato un video segnalato da Alessia, in cui Valerio veniva visto passeggiare in un centro commerciale in compagnia di un’amica, portando con sé il regalo destinato a Gemma.

A questo punto, si è scatenato il dibattito: quella ragazza era davvero solo un'amica o c'era qualcosa di più tra i due? Gianni e Tina hanno subito alimentato i dubbi, proponendo una telefonata per chiarire la situazione. Gemma, furiosa, ha lasciato lo studio. Alla fine, dopo continue pressioni e sospetti crescenti, ha deciso di chiudere la relazione con Valerio e lo ha cacciato via con uno schiaffo. Nonostante i tentativi di Valerio di rientrare più volte in studio per chiedere perdono, Gemma è rimasta ferma sulla sua decisione.

Nel frattempo, anche il trono over ha visto altre tensioni, in particolare con Mario Cusitore, che si è ritrovato al centro di un vero "fuggi fuggi". Maura ha chiuso con lui, stanca delle sue continue critiche e pregiudizi, mentre Mario ha iniziato una frequentazione con Margherita, con la quale ha trascorso la notte. Tuttavia, quando Morena ha scoperto che Mario aveva detto le stesse cose a entrambe, ha deciso di troncare anche lei la conoscenza. Alla fine, anche Margherita ha scelto di chiudere con Mario, rendendo la situazione ancora più complicata.

Nel trono classico, invece, c'è stato un momento più romantico: finalmente è scattato un bacio! Martina ha potuto scegliere una sola esterna e ha optato per Gianmarco, lasciando Ciro deluso, dato che lo aveva atteso in un casolare per un'esterna che è stata cancellata all’ultimo momento. Michele, d’altro canto, ha vissuto un'esterna molto passionale con una nuova corteggiatrice, che si è conclusa con un bacio appassionato tra i due. Francesca Sorrentino non era presente alla registrazione.

