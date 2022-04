Gossip TV

Dopo la scelta di Matteo Ranieri arriva un colpo di scena: Alessandro Vicinanza vuole corteggiare Federica Aversano. Le anticipazioni del nuovo appuntamento con Uomini e Donne.

Colpo di scena del nuovo appuntamento con Uomini e Donne che andrà in onda oggi, venerdì 1 aprile 2022 su Canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni: colpo basso per Ida Platano, Alessandro Vicinanza chiede a Federica Aversano di restare

Dopo la scelta di Matteo Ranieri, che ha deciso di concludere il suo percorso insieme a Valeria Cardone, un noto cavaliere del parterre dell'over si è dichiarato per Federica Aversano, chiedendole di restare.

Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza, il 38enne campano, che già nel corso della puntata di ieri, aveva manifestato la voglia di conoscere altre dame, tra cui Gloria. Maria De Filippi aveva accennato che il cavaliere aveva messo gli occhi su una ragazza più giovane e solo oggi si scoprirà che Alessandro era intenzionato a conoscere la corteggiatrice di Matteo, Federica.

Come reagirà Ida Platano all'interesse di Alessandro per Federica? La dama bresciana, ieri, è andata su tutte le furie in seguito alla richiesta del cavaliere di voler conoscere altre ragazze. La Platano ha accusato Vicinanza di aver cambiato idea troppo velocemente, dopo che pochi giorni prima le aveva chiesto di vedersi.

La dama del tono over - secondo alcune ipotesi - potrebbe aver alzato la voce contro il suo ex per poi lasciare lo studio in preda alla rabbia e allo sconforto. Federica, dal canto suo, ha rifiutato di restare nel programma per iniziare una conoscenza con Alessandro. La giovane campana è sembrata davvero delusa per come sono andate le cose con Matteo e, almeno per il momento, non è sembrata affatto predisposta a nuove conoscenze. Dopo la scelta di Ranieri, Federica si è sfogata in camerino, definendo Matteo un ragazzo immaturo e di aver vissuto "un'illusione".

