Uomini e Donne, anticipazioni: clamoroso ritorno nel trono over

Il ritorno di noto e discusso volto del trono over di Uomini e Donne.

Ieri, venerdì 4 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ida, Alessandro e Federica Aversano lasciano il programma e torna un noto cavaliere

Dalle anticipazioni, diffuse dalla pagine Instagram Uominiedonneclassicoeover, il dating show più famoso della tv, ha detto addio ad una coppia che è stata da mesi al centro della maggior parte delle vicende del parterre dell'over. Stiamo parlando di Ida Platano e Alessandro Vicinanza che hanno deciso di lasciare il programma insieme. Per la dama siciliana è la seconda volta dopo l'amore vissuto, tormentato e finito con Riccardo Guarnieri. Proprio quest'ultimo pare abbia assisto impassibile alla decisione della coppia mentre Roberta Di Padua li ha punzecchiati fino all'ultimo sostenendo che non siano realmente innamorati.

Anche per il trono classico c'è stato un addio. Federica Aversano ha infatti deciso di lasciare la sedia rossa. Nei giorni scorsi. la giovane campana aveva ammesso di essere molto in difficoltà e di non aver trovato nessun corteggiatore che l'abbia coinvolta emotivamente.

Oltre agli addii, c'è stato anche un clamoroso e inaspettato ritorno nel parterre dell'over: il cavaliere campano Biagio di Maro che, a sorpresa, si è ripresentato nel dating show. Nei mesi scorsi si era parlato della sua assenza, motivata dal fatto che il suo comportamento avesse infastidito redazione e padrona di casa. Il cavaliere è stato spesso sotto accusa per le sue sponsorizzazioni e per alcuni atteggiamenti nei confronti della dame.

Nella scorsa stazione, il cavaliere campano, ha fatto una vera e propria strage di cuore uscendo e frequentando diverse dame del parterre e chiudendo abbastanza rapidamente le frequentazioni. Tra queste, Gemma Galgani, Isabella Ricci e Sara Zilli.

