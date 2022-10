Uomini e Donne, anticipazioni: bacio tra Riccardo Guarnieri e Roberta, la Di Padua e Ida arrivano quasi alle mani

Gossip TV

Ieri, sabato 8 ottobre 2022 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno confermato di aver trascorso una serata insieme e tra i due ex fidanzati è scattato un bacio.

Ieri, sabato 8 ottobre 2022 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno confermato di aver trascorso una serata insieme e tra i due ex fidanzati è scattato un bacio.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta confermano il riavvicinamento, faccia a faccia tra la di Padua e Ida

I due noti ex volti del dating show erano stati avvistati nei giorni scorsi in un ristorante a Roma e durante il loro incontro hanno confermato un riavvicinamento. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover:

Ospiti, Biagio Buonomo e Caterina Corradino che hanno raccontato del loro matrimonio celebrato il 5 settembre scorso a Ortona.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno raccontato della loro serata, ma nonostante ci sia stato un riavvicinamento, suggellato con un bacio, i due ex fidanzati hanno voluto precisare che si è trattata di un'uscita senza un seguito e non hanno intenzione di frequentarsi nuovamente. Roberta ha avuto uno scontro di fuoco con Ida tanto che le due dame si siano ritrovate pericolosamente faccia a faccia.

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno difeso Ida e attaccato la Di Padua. La Platano sta continuando a vedersi con Alessandro Vicinanza, anche se nel corso dell'ultima registrazione ha detto di non essere innamorata di lui. Federica Aversano e Ida si sono abbracciate dopo le recenti incomprensioni avvenute in puntata.

L'ex corteggiatore ex scelta di Angela Nasti, Alessio Campoli è sceso alla corte delle due troniste e ha scelto di restare per Lavinia Mauro.

Il dating show di Maria De Filippi e i protagonisti dell'over sembrano ormai in un ciclo e riciclo che non ha nulla a che fare con lo scopo del programma e i telespettatori non risparmiano roventi critiche e giuste perplessità sull'autenticità di alcuni ormai noti volti del parterre senior.