Uomini e Donne, anticipazioni: Alessio e Claudia chiudono, Ida Platano sorprende con un corteggiatore

Ieri, mercoledì 15 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: frequentazione chiusa per una coppia del trono over, Ida Platano chiede scusa ad un corteggiatore

Per quanto riguarda il trono over, la frequentazione tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti pare sia giunta definitivamente al termine. La coppia, dopo i vari litigi avvenuti soprattutto per gelosia, ha deciso quindi di chiudere la conoscenza che sembrava dovesse avere tutt'altro epilogo. Barbara De Santi hai iniziato la conoscenza con il cavaliere Marcantonio. In studio c'è stata una lite molto accesa tra Barbara, Roberta Di Padua e Aurora Tropea. Armando Incarnato non era presente nel parterre.

Per Ida Platano sono scesi nuovi corteggiatori. Nella registrazione precedente alcuni ragazzi, scesi per un appuntamento al buio infatti avevano rinunciato per via del passato dell'ex dama siciliana (non ritenendosi pronti ad avere una conoscenza con una donna con un figlio). Ida ha portato dei fiori ad un ragazzo scusandosi con lui per averlo trattato male durante la scorsa registrazione ed ha anche tenuto alcuni nuovi corteggiatori che sono scesi per lei.

L'ex nota dama del trono over, nel corso della presentazione come nuova tronista ha descritto il suo uomo ideale, affermando di essere molto istintiva sulla sfera sentimentale

"In amore sono istinto puro. Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo sempre i miei sentimenti ma ahimè fino adesso non è andata molto bene. Sicuramente non perderò questa parte di me altrimenti non sarei io. Oggi però voglio vivere un percorso diverso perché vorrei fosse la volta giusta."

"Mi piace l'uomo alto e mediterraneo anche se l'estetico non è tutto. Voglio un uomo che sia deciso, determinato e che mi tenga testa e che abbia voglia di progettualità e la sera vorrei tanto che mi sussurrasse 'non ti preoccupare Ida, ci sono io con te...' Se esiste non lo so forse lo devono progettare. So cosa voglio dalla vita e farò di tutto per ottenerlo, voglio una storia d'amore che sia per sempre.

