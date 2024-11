Uomini e Donne Anticipazioni: addio a una coppia del trono over, scatta il primo bacio tra Martina e un corteggiatore

Gossip TV

Ieri, lunedì 4 novembre 2024, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Scopriamo insieme dalle Anticipazioni cosa succederà nel dating show condotto da Maria De Filippi!

La nuova registrazione della puntata di Uomini e Donne ci regala non poche sorprese: stando alle Anticipazioni, infatti, una coppia del trono over abbandonerà lo studio e nel trono classico scatterà finalmente il primo bacio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, una coppia è "costretta" ad abbandonare il trono over

Come svelano le Anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram, la nuova registrazione della puntata di Uomini e Donne si aprirà con un nuovo Gemmadì. Al centro studio, infatti, come accade da qualche puntata, si siedono Gemma Galgani e Fabio. La conoscenza tra la storica dama del parterre over e il cavaliere prosegue a gonfie vele, ma Tina Cipollari non può non intervenire a mettere un po' di pepe sulla situazione. E, infatti, l'opinionista dichiara al cavaliere italo-americano che non conosce la vera Gemma e passa a mostrargli un video con tutte le sfilate a cui Gemma ha preso parte e tra le quale ne figurano alcune particolarmente piccanti.

Fabio, tuttavia, non reagisce come Tina aveva pensato e si lascia andare a una lunga risata, dichiarando la sua intenzione di continuare la frequentazione. Gemma a sua volta svela che ha iniziato a frequentare una scuola di ballo, vista la bravura del suo cavaliere e così i due si esibiscono al centro studio.

Spazio a Vincenzo La Scala e Ilaria Volta: il cavaliere aveva inizialmente intrapreso una conoscenza con Barbara De Santi, manifestando però un certo interesse anche verso Morena Farfante - che non ha accettato il suo numero - e Ilaria. Con quest'ultima ci sono stati alcuni appuntamenti e nel corso della registrazione la coppia ha deciso di uscire dal programma insieme. Quest'uscita, rivela Pugnaloni, è avvenuta in seguito a diversi attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno da sempre manifestato poca simpatia per la dama. Alla fine, Ilaria e Vincenzo lasciano il programma per vedere come andrà tra loro fuori e se non dovesse funzionare, allora ritorneranno. Infine, tra Diego Tavani e Claudia D'Agostino si interrompe la frequentazione. In studio, Mario Cusitore era assente.

Uomini e Donne Anticipazioni: ecco cosa è successo nella nuova registrazione

Uomini e Donne Anticipazioni: scatta il primo bacio tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Per il trono classico invece scatta il primo bacio tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, il suo corteggiatore. I due si sono baciati in esterna e poco dopo Martina ha presentato a Ciro si suoi fratelli, ai quali è molto legata. Questo bacio tanto atteso, tuttavia, fa infuriare Gianmarco Meo. Il corteggiatore rivale di Ciro, infatti, in studio si altera e decide di andarsene.

Martina lo insegue, sperando di placarlo, ma Gianmarco appare irremovibile e non rientra in studio. La tronista romana ha portato in esterna anche Francesco De Martino, sceso per corteggiare sia lei sia Francesca Sorrentino.

Arriva il bacio anche per Alessio Pecorelli e Serena, con cui è uscito in esterna. Il tronista ha organizzato un'uscita anche con Genny Casu. Non si è parlato di Michele Longobardi e Francesca Sorrentino e la registrazione è durata due puntate.

