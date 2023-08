Uomini e Donne, Andrea Zelletta sbotta infuriato: "Credete sia facile per me stare lontano da mia figlia?"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social a causa di alcune accuse. Vediamo insieme cosa è successo!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, è diventato padre per la prima volta della piccola Ginevra, nata dalla relazione con la sua scelta e compagna, Natalia Paragoni. L'ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, dopo alcune critiche ricevute.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta sbotta furioso sui social: "Imbecilli!"

La coppia ha accolto la figlia Ginevra il 20 luglio, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro storia d'amore, iniziata negli studi della trasmissione Fascino nel 2018/2019. Natalia Paragoni ha raccontato come sono stati i primi momenti dopo la nascita della piccola, ammettendo di aver provato molta ansia e paura perché, a parte la presenza della madre, era sola in casa, dato che Zelletta era via per lavoro.

E, proprio in merito alla sua assenza, l'ex tronista ha dovuto dar conto ad alcuni haters che non hanno saputo trattenersi dal commentare in maniera negativa le sue scelte lavorative che lo portano, spesso, ad essere lontano da casa. In particolare, pochi giorni dopo la nascita della piccola Ginevra, Zelletta è volato in Sardegna per un impegno lavorativo e, sentendo la mancanza della sua bambina, ha condiviso un tenero scatto della piccola sui social, nelle sue storie, dedicandole anche un breve ma sentito messaggio:

"Non vedo l'ora di riaverti tra le mie braccia"

Quello che era un gesto d'amore da parte di un padre lontano per lavoro è stato, tuttavia, duramente criticato dagli haters e Zelletta deve aver ricevuto più di un messaggio con critiche e offese, perché ha sbottato furioso sui social, non riuscendo a trattenere la rabbia:

"A tutti quelli che amano sparare ca***** dico...Secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi una risposta da soli...Imbecilli"

