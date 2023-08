Uomini e Donne, Andrea Zelletta sbotta furioso sui social per le critiche alle foto della figlia Ginevra

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta si è ritrovato a dover rispondere alle critiche dei fan per alcune foto della figlia Ginevra. Ecco cosa è successo!

Solo un mese fa, l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta e la compagna Natalia Paragoni hanno annunciato la nascita della loro primogenita, la piccola Ginevra. La coppia, nata negli studi del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha deciso che per il momento cercherà di preservare la piccola, non esponendola eccessivamente sui social. Una scelta che non è andata a genio a qualche fan, evidentemente...

Uomini e Donne, Andrea Zelletta sbotta furioso contro un utente: "Saranno c**** miei come..."

Poco prima della nascita della piccola Ginevra, Natalia Paragoni aveva rivelato che lei e Andrea Zelletta avevano deciso di non esporre troppo la piccola sui social. L'ex corteggiatrice aveva ammesso di averne parlato con il compagno e che, anche se non avevano un'idea precisa di come regolarsi, di sicuro avrebbero mantenuto privati diversi momenti di famiglia, come già capitava per quelli di coppia. Una decisione che, condivisibile o meno, non è evidentemente piaciuta a qualcuno dei fan della coppia.

Infatti, come ha riportato lo stesso Zelletta, un utente si è permesso di rispondere a una storia dell'ex tronista in cui Ginevra era presente, sempre con il volto coperto da un'emoji, per criticare la sua decisione. Il commento è bastato a infastidire Zelletta, il quale è stato più volte criticato anche per le sue continue assenze da casa per via del lavoro da dj, e lo ha portato a sbottare infastidito sui social. L'utente ha, infatti commentato, chiedendo che senso avesse pubblicare le foto di Ginevra oscurandone il volto, tanto valeva che non venissero pubblicate affatto:

"Ma per coprirle la faccia alla bambina, non fate prima a non pubblicare le foto?!!!"

Al che Zelletta ha risposto per le rime:

"Saran pure c*** miei di come voglio pubblicare foto di mia figlia? O le devo chiedere il permesso?"

