Uomini e Donne, Andrea Nicole, la dolorosa confessione: "Sto male, pregate per me"

Ore complicate per l'ex tronista di Uomini e Donne.

Andrea Nicole Conte, l'ex tronista di Uomini e Donne, tra le recenti protagoniste del dating show, ha condiviso una storia Ig sul suo profilo Instagram confessando di non stare molto bene: "Spero di star meglio domani, pregate per me" ha scritto la bella 29enne milanese. La Conte, non ha specificato la natura del suo malessere, ma il suo messaggio ha subito allarmato i fan che restano in attesa di aggiornamenti nelle prossime ore.

Di recente, l'ex tronista insieme a Ciprian Aftim, l'ex corteggiatore con cui Andrea Nicole è uscita insieme dal programma, sono stati protagonisti di un singolare episodio accaduto a Parigi. La coppia ha voluto infatti trascorrere qualche giorno nella romantica capitale francese e si è trovata in mezzo ad alcune manifestazioni che ha avuto contorni drammatici."Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo”, ha commentato l'ex tronista, condividendo un momento abbastanza concitato della manifestazione.

Nonostante la paura, la Conte e Ciprian, sono poi riusciti a godersi la città, facendo tappa suoi paesaggi più caratteristici e romantici di Parigi. I due ragazzi, usciti dal dating show di Maria De Filippi tra le polemiche, hanno fatto ricredere anche più scettici. Oggi sono infatti innamoratissimi, già convivono e hanno parlato di recente anche della voglia di adottare un figlio.

Un vero e proprio lieto fine, consacrato anche nel ritorno a Uomini e Donne in cui hanno celebrato per la prima volta la loro scelta, dopo le tante critiche per come si era concluso il trono di Andrea Nicole.

