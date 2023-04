Uomini e Donne, Andrea Foriglio convince sempre meno durante il trono di Nicole Santinelli [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, al centro della scena c'è stato il trono di Nicole Santinelli, durante il quale si è distinto in maniera negativa Andrea Foriglio. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne è andata in onda l'ultima parte della discussione tra Paola Ruocco e Remo, il suo corteggiatore. Un altro breve momento è dedicato ancora al trono over tra Silvia e il cavaliere con cui si sta conoscendo, Sabino, per poi passare al trono classico con Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Andrea convince sempre meno durante il trono di Nicole Santinelli

Si inizia con il trono over e in onda viene mostrata la parte finale della discussione tra Paola Ruocco e Remo, il suo corteggiatore. Le motivazioni della dama hanno sollevato una bufera di indignazione e anche nell'ultima parte del confronto in studio non hanno mancato di farle notare la sua mancanza di tatto. Dopo i loro saluti è il turno di Silvia che si stava conoscendo con Sabino, uno dei cavalieri del parterre, con cui sembrava andare tutto benissimo, ma Maria De Filippi rivela che il cavaliere l'ha bloccata al telefono e che benché ci sia grande attrazione fisica, per lui la dama è troppo infantile. Enrato in studio, Sabino racconta la sua versione della storia...ma il racconto è molto lungo, tanto che anche Tina Cipollari chiede ironicamente se può uscire per 5 minuti o rischia di perdersi qualcosa di utile. Anche Maria interviene e chiede se il nocciolo della questione è se manca un'intesa intellettuale ed è questo che li spinge a chiudere la frequentazione. Silvia decide di rispondere mettendo l'accento sul fatto che il cavaliere ha deciso di bloccarla e impedirle di chiamarlo. Ma il cavaliere rivela che la dama gli ha tenuto nascosto che si era baciata con un altro cavaliere, Antonio, con cui era uscita nella stessa sera in cui si erano sentiti per la prima volta. A Sabino non ha dato fastidio il bacio in sé, ma il fatto che la dama sia stata superficiale. Alla fine, tuttavia, quando Silvia gli chiede se vuole riprovarci, il cavaliere risponde di sì...e così i due ballano insieme.

Spazio al trono classico con Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori: Carlo Alberto e Andrea. Al suo arrivo in studio, Maria chiede a Roberta Di Padua se ci sono ancora questioni da chiarire tra lei e la tronista, ma seccamente la dama dichiara che se ci saranno cose che non le piaceranno le dirà apertamente. La prima esterna a essere mostrata è quella con Andrea e i commenti che seguono la visione dell'appuntamento tra i due non sono molto positivi: sia Roberta sia Gianni, sebbene per motivi diversi, dichiarano che l'esterna è stata priva di contenuto e tutto ciò che si è visto è che Nicole desiderava essere baciata e Andrea, in maniera alquanto costruita, si è negato. Il corteggiatore ammette di nuovo di essere infastidito dal fatto che Nicole baci anche Carlo, ma non c'è una reale motivazione dietro il suo fastidio, come gli fa notare Gianni: non è innamorato della tronista, non lo per orgoglio, perciò, le sue dichiarazioni hanno davvero poco senso.

La produzione manda in onda l'esterna con Carlo e, in questa uscita, il corteggiatore si apre su di lui e sul suo passato e sui suoi problemi di peso e di trovare un modello maschile in cui identificarsi. Il ragazzo ha anche scritto una poesia per Nicole, nella quale è evidente che ciò che prova per la ragazza. I due si baciano e in studio tutti commentano che questa esterna ha avuto un contenuto e che la parte più emozionante è stata quella in cui i due protagonisti si sono raccontati i traumi e i problemi del passato. Quando il corteggiatore entra in studio ha ancora gli occhi lucidi e ammette che riascoltandosi si è commosso. Roberta commenta che però il contenuto dell'esterna è venuto dal corteggiatore e non dalla tronista che si limita ad alzare gli occhi al cielo. Entrambi i ragazzi ammettono che c'è una grande sintonia tra loro, anche se Andrea è infastidito. Roberta cerca di insinuare il dubbio in Carlo, chiedendogli se non è infastidito dai tentativi di Nicole farsi baciare dal rivale, ma il corteggiatore con molta tranquilità ammette che anche se ne è infastidito, lui ha comunque come obiettivo quello di uscire insieme alla tronista dal programma.

Gli opinionisti sottolineano che i due ragazzi sono diversi e che Andrea usa più strategie ed è lì anche per la visibilità, ma il corteggiatore nega, anche se quando Nicole decide di ballare con lui preferisce rifiutare, facendo piovere le accuse degli opinionisti che continuano a sostenere che Andrea stia fingendo. Tuttavia, la sua scelta infastidisce Carlo che chiede di uscire, perché non ha senso, dopo la loro esterna, che la tronista preferisca ballare con Andrea. A sua volta, Carlo decide che vuole ballare con la tronista e quindi scende al centro studio per ballare con lei, tra gli applausi del pubblico. Infine, viene presentato un nuovo cavaliere Luigi che si scopre ha giocato a tennis con Maria De Filippi tanti anni prima, insieme al fratello della conduttrice. Dopo essersi presentato, il cavaliere chiede di ballare con Roberta.

