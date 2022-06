Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa chiarisce come stanno le cose con Lilli Pugliese

Gossip TV

È nata una nuova coppia dopo Uomini e Donne? Andrea Della Cioppa parla del rapporto con Lilli Pugliese.

Cosa succede tra Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese? I due protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne hanno insospettito i fan, mostrandosi particolarmente complici durante una diretta social. Ma c’è davvero del tenero oppure si tratta di un fuoco di paglia? A rispondere chi ha pensato il corteggiatore pescarese.

Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa rompe il silenzio su Lilli Pugliese

Nello studio di Uomini e Donne si sono formate due nuove coppie e, come solito, due corteggiatori hanno lasciato lo studio con l’amaro in bocca, consapevoli di non essere la scelta del tronista di turno. Quest’anno, è toccato ad Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese accettare la scelta dei tronisti, rispettivamente Veronica Rimondi e Luca Salatino, incassando la delusione. I due corteggiatori sono rimasti nel cuore del pubblico del dating show di Canale5, che li segue con attenzione sui social e non ha potuto non notare una particolarità.

Durante una diretta social, Lilli e Andrea sono apparsi decisamente affiatati, tanto da far ipotizzare che tra loro vi fosse un flirt in corso. Mentre la corteggiatrice ha preferito non replicare alle insinuazioni, ammettendo anche di non sentirsi pronta per il trono di Uomini e Donne a causa della sua grande timidezza, Andrea ha rotto il silenzio in una Ig Stories. Rispondendo alle domande dei fan, infatti, il pescarese ha ironizzato sul gossip che riguarda la sua presunta love story con Lilli, facendo intendere che tra loro non vi è alcun interesse romantico.

Effettivamente, a differenza della collega, Andrea ha dichiarato più volte di voler prendere parte alla nuova stagione del programma di Canale 5 in veste di tronista, ed è logico supporre che il giovane si terrà lontano dall’amore in attesa della decisione di Maria De Filippi. La presentatrice non ha svelato ancora nulla sui tronisti del prossimo anno, ma è solita pescare tra i volti più amati delle stagioni precedenti e dunque, Andrea potrebbe ancora avere una chance. A remare a favore del corteggiatore, inoltre, anche la grande simpatia nutrita da Tina Cipollari, che si è addirittura commossa quando Veronica ha comunicato a Della Cioppa che non sarebbe stato lui la scelta.

