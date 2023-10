Uomini e Donne, Andrea Cerioli allarma: la foto in ospedale con Flebo, cosa succede all'ex tronista

Gossip TV

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, di nuovo in ospedale. Ma cosa succede?

Cosa succede ad Andrea Cerioli? L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato una foto che lo ritrae con un flebo al braccio in ospedale, allarmando tutti i suoi fan su Instagram. Ecco cosa ha rivelato sulla sua condizione fisica.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli in ospedale: lo sfogo sui social

Andrea Cerioli è senza dubbio uno dei tronisti più amati dal pubblico di Uomini e Donne, soprattutto dopo il suo ultimo trono a seguito dell’esperienza come tentatore di Temptation Island, dal quale uscì insieme ad Arianna Cirrincione con la quale fa ancora coppia fissa. I due sono in attesa della loro primogenita e sono al settimo cielo. Andrea, in particolare, si è mostrato felicissimo di diventare padre di una bambina e molto in ansia per il lieto evento, tanto da monitorare la gravidanza in modo dolcemente ossessivo, con buona pace della sua fidanzata che è decisamente una donna molto coccolata.

Negli ultimi giorni, tuttavia, Andrea è sempre già schivo e ha allarmato i suoi fan. Poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto che lo ritrae al pronto soccorso con una flebo al braccio, ma cosa è successo? A svelare l’arcano è stato il bel bolognese su Instagram. “Grazie a tutti per i messaggi…Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli…Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile. Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina che arriva. Tutto qui. Periodaccio. Ma passerà”.

Insomma, niente di grave per Cerioli però un bello spavento per il forte dolore che ha sopportato e l’ha costretto a recarsi di corsa in ospedale. Nel frattempo, la gravidanza di Arianna procede a gonfie vele e i due non vedono l’ora di conoscere la loro piccolina, soprattutto ora che hanno una nuova casa perfetta per ospitarla.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.