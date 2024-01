Uomini e Donne, "Ancora innamorato di Ida?" e Alessandro tentenna, Ida stronca: "Io per lui non provo nulla" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, ancora una discussione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ecco cosa è successo!

Oggi, il dating show di Uomini e Donne, targato Mediaset e in onda su Canale5, inizia con il trono classico con Brando e Beatriz, ma il tronista è costretto a inseguire Raffaella che ha deciso di abbandonare il programma. Nella puntata vengono mostrate anche diverse interazioni tra i protagonisti del trono over. Ancora trono classico con Ida e Alessandro che litigano furiosamente.

Uomini e Donne, "Provi ancora qualcosa per Ida?" Maria diretta con Alessandro Vicinanza: ma il cavaliere...

Nell'esterna tra Brando e Beatriz, il tronista confessa alla corteggiatrice che è felice di come stiano evolvendo le cose tra loro e che non ha apprezzato il cambiamento di comportamento di Raffaella, perché di fronte ai baci tra lui e Beatriz lei non ha reagito. In studio, Tina decide di prendere le difese di Raffaella, perché per lei non è stata falsa, ma ha semplicemente modificato un suo atteggiamento molto aggressivo. Per il tronista tuttavia non è comunque una spiegazione convincente. Tra Tina e Beatriz si accende una lite, interrotta dall'arrivo di Raffaella: la corteggiatrice ammette di essere delusa da Brando e dal fatto che cerca di avere una reazione da lei, nonostante lei abbia preferito non lasciar trasparire il fastidio. Su insistenza di Maria De Filippi, la corteggiatrice ammette che è consapevole che Brando ha una preferenza per Beatriz, dal punto di vista fisico, e che quando a questa si unirà anche l'affinità caratteriale non ci sarà partita per lei e non vuole restarci ancora più male. Raffaella chiarisce che non ha intenzione di stare così male, perché ha sempre dimostrato a lui che ci tiene, perciò, decide di andarsene, sotto lo sguardo sbigottito di Brando, che decide di inseguirla.

Spazio al trono over con Serena e Massimo, che chiudono la loro frequentazione, dopo che il cavaliere ammette di avere interesse per Barbara e che tra lui e l'altra dama si è instaurata più un'amicizia che altro. Serena ammette anche che una certa leggerezza con le parole del cavaliere e che questo aspetto non le è piaciuto, perciò, non sentirà nessuna mancanza. Al centro studio si siedono anche Daniele e Claudia: il cavaliere è molto preso dalla dama e quest'ultima ammette che grazie alle vacanze natalizie ha avvertito finalmente un po' di distacco dalla situazione di Alessio e finalmente è pronta a rimettersi in gioco e Daniele le piace molto.

Maria De Filippi fa presentare un nuovo acquisto del parterre, Adriano, che chiede di ballare con Manuela. Durante il ballo, si vede Mario raggiungere Ida e i due, dopo aver parlato, ballano insieme e il corteggiatore la solleva per abbracciarla. Dopo il ballo, Maria De Filippi vede Alessandro Vicinanza sull'orlo del pianto e gli chiede cosa stia succedendo. Il cavaliere prova di nuovo a giustificarsi dicendo di non aver mai voluto far del male a nessuno e che ha sempre cercato di trattare con rispetto le due dame.

Sia Roberta Di Padua sia Cristina Tenuta sono allibite di fronte alle parole del cavaliere, ma a scioccare di più è un'affermazione che il cavaliere pronuncia nei confronti di Ida Platano, che esprime la sua opinione sul corteggiamento dell'ex. Quando Maria chiede cosa prova nel vedere l'ex fidanzata con i suoi corteggiatori, Vicinanza risponde che "non li guardo quando stanno insieme" e a queste parole persino la conduttrice resta sorpresa e gli fa notare che forse non è ancora pronto ad andare avanti se sente dolore nel guardare Ida con altri uomini. Nel frattempo nasce una nuova discussione tra Alessandro e Ida, che ritornano a rinfacciarsi date e modalità della loro rottura. La conduttrice chiede al cavaliere se prova ancora qualcosa per Ida, ma il cavaliere non sembra propenso a rispondere. Ida al contrario ammette di non avere più alcun sentimento.

