Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales: ecco quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi

Maria De Filippi è pronta per la nuova stagione televisiva!

Cresce l'attesa per il ritorno dei tanto amati programmi televisivi di Maria De Filippi. A partire da metà settembre, l'amata e seguita conduttrice tornerà in onda su Canale 5 con alcuni suoi programmi di punta: Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales.

Il ritorno di Amici, Uomini e Donne e Tu si que vales

Manca davvero poco al debutto della nuova stagione dei programmi Mediaset. A partire da metà settembre, infatti, partirà Uomini e Donne. La data ufficiale del suo ritorno è prevista per il prossimo 19 settembre 2022 alle 14.45, come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni, già dalle prime puntate del dating show dovremmo conoscere i nuovi tronisti, oltre a ritrovare le dame e i cavalieri del trono over.

Il ritorno di Tu sì que vales è previsto invece per sabato 17 settembre. Confermata la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Ritroveremo Giovannino e i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e l'amatissima ballerina Giulia Stabile.

Per quanto riguarda Amici, la scuola più amata e seguita d'Italia è pronta a riaprire i battenti domenica 18 settembre. Chi saranno i nuovi allievi del talent show? Sicuramente ritroveremo il ballerino di latino Mattia Zenzola. Confermati tra i professori i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro. Al posto di Veronica Peparini e Anna Pettinelli invece ci saranno Arisa ed Emanuel Lo.