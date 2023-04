Uomini e Donne: Alessio Corvino vuota il sacco su Alessio Campoli dopo la scelta di Lavinia Mauro

Gossip TV

Alessio Corvino dopo la scelta a Uomini e Donne: "Non ho nulla contro di lui, lo reputo un ragazzo in gamba".

Lavinia Mauro ha scelto di lasciare Uomini e Donne insieme ad Alessio Corvino. Intervistato dal settimanale ufficiale del popolare dating show di Maria De Filippi, l'ex corteggiatore ha raccontato tutte le emozioni vissute nel programma e confessato il suo reale pensiero sul rivale in amore Alessio Campoli.

La confessione di Alessio Corvino su Alessio Campoli

Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia al magazine di Uomini e Donne. Dopo aver raccontato come vanno le cose con la tronista lontano dalle telecamere, l'ex corteggiatore ha colto l'occasione per dire la sua anche sul suo ormai ex rivale in amore, Alessio Campoli:

Non definirei Alessio Campoli un mio rivale, lo siamo stati solo in questo contesto per il semplice fatto che corteggiavamo la stessa ragazza. Di personale contro di lui non ho nulla, anzi lo reputo un ragazzo in gamba. Gli auguro davvero ogni bene in questo momento e soprattutto di trovare una ragazza che lo meriti.

Anche Campoli intervistato dal magazine di Uomini e Donne ha parlato di Corvino spendendo parole di stima:

Penso che Alessio sia un bravissimo ragazzo, auguro ogni bene a lui e alla sua famiglia. Spero che possa essere felice con Lavinia, questo è quanto [...] Adesso non mi rimane che andare avanti come ho sempre fatto, non credo che farò qualcosa di particolare per lasciarmi alle spalle questa esperienza.

